Метапневмовірус в Україні циркулює кожного епідсезону: як захиститися

Метапневмовірус, який нещодавно спалахнув у Китаї, циркулює в Україні протягом кожного епідемічного сезону. Симптоми схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. Захворювання виявили вже у 13 українців.

Про це інформує Центр громадського здоровʼя.

"У зв'язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус, наголошуємо: ситуація рутинна та повністю контрольована", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону.

В Україні офіційно підтверджено 13 випадків метапневмовірусу

Від початку сезону в Україні офіційно підтвердили 13 випадків метапневмовірус людини (HMPV), повідомила докторка медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська.

"В Україні з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків, звичайно, реально їх більше", – зазначила вона.

Експертка вважає, що спалах вірусу спричинено адаптацією мікроорганізмів, які користуються зміненим імунним ландшафтом внаслідок пандемії коронавірусної хвороби 2019 року. За її словами, фахівці прогнозували спалахи звичайних респіраторних хвороб після завершення обмежувальних заходів.

Що відомо про вірус HMPV

Голубоовська нагадала, що метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою.

Зараження цим вірусом відбувається крапельним шляхом, може повторюватися протягом життя. Частіше захворювання є легким (нежить, кашель), але може бути тяжким зі швидким розвитком дихальної недостатності.

Орієнтовний інкубаційний період хвороби – від 3 до 6 днів, а середня тривалість може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний у помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

Інфекціоністка наголосила, що варто пам'ятати про звичайні методи профілактики інфекції, що полягають в уникненні або принаймні зменшенні ризиків повітряно-краплинної передачі. Мова про обмеження контактування із хворими на респіраторні захворювання.

Як захиститися

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.

У Центрі здоров'я додають, що захист від цього виду вірусу не потребує особливих заходів, окрім базових: