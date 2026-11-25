Украина и Венгрия обсудили запуск прямых поездов по новым маршрутам, а также расширение пропускной способности железнодорожного перехода Чоп – Захонь. Соответствующие договоренности стали частью переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадяра по развитию двустороннего сотрудничества.

Как пишет Dilo, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Переговоры охватывали несколько направлений двустороннего сотрудничества, включая энергетику, торговлю, гуманитарную поддержку и транспортную инфраструктуру.

Среди обсуждаемых инфраструктурных проектов – реконструкция действующих пунктов пропуска, создание новых переходов и запуск прямых железнодорожных маршрутов между странами.

По словам Зеленского, стороны также обсудили поставки газа и дизельного горючего в Украину, а также возможность более широкого использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями.

Президент отметил, что по итогам переговоров достигнуты конкретные договоренности. Соответствующие команды должны проработать их реализацию.

О железнодорожном переходе Чоп - Захонь

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено развитию железнодорожного сообщения между странами.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил, что стороны рассмотрели возможность увеличения пропускной способности железнодорожного перехода Чоп – Захонь.

Это направление исторически являлось одним из ключевых транспортных коридоров между бывшим Советским Союзом и странами Европы.

По словам венгерского премьера, географическое расположение обоих государств создает предпосылки для более активного развития транзитных перевозок. Через Украину и Венгрию проходят значительные транспортные потоки, потому расширение железнодорожной инфраструктуры может усилить логистические возможности региона.

Помимо транспортных вопросов Зеленский и Мадяр обсудили гуманитарное разминирование и возможность расширения участия Венгрии в соответствующей коалиции.

Стороны должны перейти к разработке достигнутых договоренностей на уровне профильных команд.

Напомним, ежемесячно с АО "Укрзализныця" увольняется около 1,5 тыс. работников, а количество открытых вакансий в компании уже превысило 49 тыс. Главными причинами оттока кадров являются неконкурентный уровень зарплат и сложные условия труда.