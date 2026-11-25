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Между Украиной и Венгрией планируют запустить новые поезда: какие маршруты рассматривают
Украина и Венгрия обсудили запуск прямых поездов по новым маршрутам, а также расширение пропускной способности железнодорожного перехода Чоп – Захонь. Соответствующие договоренности стали частью переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадяра по развитию двустороннего сотрудничества.
Как пишет Dilo, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Переговоры охватывали несколько направлений двустороннего сотрудничества, включая энергетику, торговлю, гуманитарную поддержку и транспортную инфраструктуру.
Среди обсуждаемых инфраструктурных проектов – реконструкция действующих пунктов пропуска, создание новых переходов и запуск прямых железнодорожных маршрутов между странами.
По словам Зеленского, стороны также обсудили поставки газа и дизельного горючего в Украину, а также возможность более широкого использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями.
Президент отметил, что по итогам переговоров достигнуты конкретные договоренности. Соответствующие команды должны проработать их реализацию.
О железнодорожном переходе Чоп - Захонь
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено развитию железнодорожного сообщения между странами.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил, что стороны рассмотрели возможность увеличения пропускной способности железнодорожного перехода Чоп – Захонь.
Это направление исторически являлось одним из ключевых транспортных коридоров между бывшим Советским Союзом и странами Европы.
По словам венгерского премьера, географическое расположение обоих государств создает предпосылки для более активного развития транзитных перевозок. Через Украину и Венгрию проходят значительные транспортные потоки, потому расширение железнодорожной инфраструктуры может усилить логистические возможности региона.
Помимо транспортных вопросов Зеленский и Мадяр обсудили гуманитарное разминирование и возможность расширения участия Венгрии в соответствующей коалиции.
Стороны должны перейти к разработке достигнутых договоренностей на уровне профильных команд.
Напомним, ежемесячно с АО "Укрзализныця" увольняется около 1,5 тыс. работников, а количество открытых вакансий в компании уже превысило 49 тыс. Главными причинами оттока кадров являются неконкурентный уровень зарплат и сложные условия труда.