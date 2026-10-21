UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,08

+0,08

EUR

50,53

-0,00

Наличный курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,89

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Международная IT-компания PandaDoc сократила 103 работника: увольнения затронули Украину

PandaDoc
Увольнения в PandaDoc коснулись украинских специалистов

Американская IT-компания PandaDoc сократила 103 сотрудников из-за реструктуризации бизнеса и финансовых результатов, не оправдавших ожиданий руководства. Увольнения коснулись и украинского офиса: по предварительным данным, работу потеряли по меньшей мере 10 специалистов из около 80, работавших в Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщил соучредитель компании Сергей Борисюк.

Сколько работников сократили в Украине

До реструктуризации в PandaDoc работало около 700 специалистов. Таким образом, компания сократила около 15% персонала.

По предварительным данным, в Украине уволили по меньшей мере 10 работников из примерно 80, работавших в местном офисе.

Какие компенсации получат

PandaDoc предусмотрела для попавших под сокращение работников компенсационный пакет. Он включает выплату в размере трех месячных окладов, а также компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Кроме того, компания еще на несколько месяцев сохранит для уволенных сотрудников медицинское страхование. Также для них организуют воркшоп по подготовке резюме, который должен помочь в дальнейшем поиске работы.

Что известно о PandaDoc

PandaDoc – американская IT-компания с белорусскими корнями и штаб-квартирой в Сан-Франциско. Она разрабатывает SaaS-платформу для автоматизации документооборота, создания документов и цифрового подписания.

Компанию основали в 2011 году Никита Микадо и Сергей Борисюк.

В 2020 году после репрессий белорусских властей и силовых обысков в минском офисе PandaDoc закрыла представительство в Беларуси. Сотрудников релоцировали в Киев, Португалию, Польшу и Филиппины.

В сентябре 2021 года компания привлекла очередной раунд инвестиций, после которого ее оценили в $1 млрд. PandaDoc получила статус "единорога" - так называют частные стартапы с отметкой от $1 млрд. К тому времени годовая выручка компании достигла $100 млн.

Напомним, в Украине сохраняется дефицит работников, несмотря на то, что количество людей, которые ищут работу, в последние месяцы возросло. Из-за нехватки кадров работодатели конкурируют за специалистов и повышают зарплаты. В этом году Национальный банк ожидает роста реальных зарплат более чем на 12%.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности