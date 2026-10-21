Международная IT-компания PandaDoc сократила 103 работника: увольнения затронули Украину

Американская IT-компания PandaDoc сократила 103 сотрудников из-за реструктуризации бизнеса и финансовых результатов, не оправдавших ожиданий руководства. Увольнения коснулись и украинского офиса: по предварительным данным, работу потеряли по меньшей мере 10 специалистов из около 80, работавших в Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщил соучредитель компании Сергей Борисюк.

Сколько работников сократили в Украине

До реструктуризации в PandaDoc работало около 700 специалистов. Таким образом, компания сократила около 15% персонала.

По предварительным данным, в Украине уволили по меньшей мере 10 работников из примерно 80, работавших в местном офисе.

Какие компенсации получат

PandaDoc предусмотрела для попавших под сокращение работников компенсационный пакет. Он включает выплату в размере трех месячных окладов, а также компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Кроме того, компания еще на несколько месяцев сохранит для уволенных сотрудников медицинское страхование. Также для них организуют воркшоп по подготовке резюме, который должен помочь в дальнейшем поиске работы.

Что известно о PandaDoc

PandaDoc – американская IT-компания с белорусскими корнями и штаб-квартирой в Сан-Франциско. Она разрабатывает SaaS-платформу для автоматизации документооборота, создания документов и цифрового подписания.

Компанию основали в 2011 году Никита Микадо и Сергей Борисюк.

В 2020 году после репрессий белорусских властей и силовых обысков в минском офисе PandaDoc закрыла представительство в Беларуси. Сотрудников релоцировали в Киев, Португалию, Польшу и Филиппины.

В сентябре 2021 года компания привлекла очередной раунд инвестиций, после которого ее оценили в $1 млрд. PandaDoc получила статус "единорога" - так называют частные стартапы с отметкой от $1 млрд. К тому времени годовая выручка компании достигла $100 млн.

Напомним, в Украине сохраняется дефицит работников, несмотря на то, что количество людей, которые ищут работу, в последние месяцы возросло. Из-за нехватки кадров работодатели конкурируют за специалистов и повышают зарплаты. В этом году Национальный банк ожидает роста реальных зарплат более чем на 12%.