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Международная IT-компания PandaDoc сократила 103 работника: увольнения затронули Украину
Американская IT-компания PandaDoc сократила 103 сотрудников из-за реструктуризации бизнеса и финансовых результатов, не оправдавших ожиданий руководства. Увольнения коснулись и украинского офиса: по предварительным данным, работу потеряли по меньшей мере 10 специалистов из около 80, работавших в Украине.
Как пишет Dilo, об этом сообщил соучредитель компании Сергей Борисюк.
Сколько работников сократили в Украине
До реструктуризации в PandaDoc работало около 700 специалистов. Таким образом, компания сократила около 15% персонала.
По предварительным данным, в Украине уволили по меньшей мере 10 работников из примерно 80, работавших в местном офисе.
Какие компенсации получат
PandaDoc предусмотрела для попавших под сокращение работников компенсационный пакет. Он включает выплату в размере трех месячных окладов, а также компенсацию за неиспользованные дни отпуска.
Кроме того, компания еще на несколько месяцев сохранит для уволенных сотрудников медицинское страхование. Также для них организуют воркшоп по подготовке резюме, который должен помочь в дальнейшем поиске работы.
Что известно о PandaDoc
PandaDoc – американская IT-компания с белорусскими корнями и штаб-квартирой в Сан-Франциско. Она разрабатывает SaaS-платформу для автоматизации документооборота, создания документов и цифрового подписания.
Компанию основали в 2011 году Никита Микадо и Сергей Борисюк.
В 2020 году после репрессий белорусских властей и силовых обысков в минском офисе PandaDoc закрыла представительство в Беларуси. Сотрудников релоцировали в Киев, Португалию, Польшу и Филиппины.
В сентябре 2021 года компания привлекла очередной раунд инвестиций, после которого ее оценили в $1 млрд. PandaDoc получила статус "единорога" - так называют частные стартапы с отметкой от $1 млрд. К тому времени годовая выручка компании достигла $100 млн.
Напомним, в Украине сохраняется дефицит работников, несмотря на то, что количество людей, которые ищут работу, в последние месяцы возросло. Из-за нехватки кадров работодатели конкурируют за специалистов и повышают зарплаты. В этом году Национальный банк ожидает роста реальных зарплат более чем на 12%.