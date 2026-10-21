Міжнародна IT-компанія PandaDoc скоротила 103 працівників: звільнення торкнулися України

Американська IT-компанія PandaDoc скоротила 103 співробітників через реструктуризацію бізнесу та фінансові результати, які не виправдали очікувань керівництва. Звільнення торкнулися й українського офісу: за попередніми даними, роботу втратили щонайменше 10 фахівців із близько 80, які працювали в Україні.

Як пише Dilo, про це повідомив співзасновник компанії Сергій Борисюк.

Скільки працівників скоротили в Україні

До реструктуризації в PandaDoc працювали близько 700 фахівців. Таким чином, компанія скоротила майже 15% персоналу.

За попередніми даними, в Україні звільнили щонайменше 10 працівників із приблизно 80, які працювали в місцевому офісі.

Які компенсації отримають

PandaDoc передбачила для працівників, які потрапили під скорочення, компенсаційний пакет. Він включає виплату в розмірі трьох місячних окладів, а також компенсацію за невикористані дні відпустки.

Крім того, компанія ще на кілька місяців збереже для звільнених співробітників медичне страхування. Також для них організують воркшоп із підготовки резюме, який має допомогти в подальшому пошуку роботи.

Що відомо про PandaDoc

PandaDoc - американська IT-компанія з білоруським корінням і штаб-квартирою в Сан-Франциско. Вона розробляє SaaS-платформу для автоматизації документообігу, створення документів і цифрового підписання.

Компанію заснували у 2011 році Микита Микадо та Сергій Борисюк.

У 2020 році, після репресій білоруської влади та силових обшуків у мінському офісі, PandaDoc закрила представництво в Білорусі. Співробітників релокували до Києва, Португалії, Польщі та Філіппін.

У вересні 2021 року компанія залучила черговий раунд інвестицій, після якого її оцінили в $1 млрд. PandaDoc отримала статус "єдинорога" - так називають приватні стартапи з оцінкою від $1 млрд. На той час річний виторг компанії сягнув $100 млн.

Нагадаємо, в Україні зберігається дефіцит працівників, попри те що кількість людей, які шукають роботу, останніми місяцями зросла. Через нестачу кадрів роботодавці конкурують за фахівців і підвищують зарплати. Цього року Національний банк очікує зростання реальних зарплат більш ніж на 12%.