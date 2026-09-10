Международная логистическая компания с инфраструктурой в Украине и Польше была выставлена на продажу: детали соглашения

На продажу были выставлены 100% доли международной логистической компании с операционной инфраструктурой в Украине и Польше. Сумма потенциального соглашения составляет $4 млн.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение Inventure.

Компания имеет 30-летний опыт в отрасли и специализируется на международной доставке грузов от 20 грамм до 20 тонн, а также предлагает таможенно-брокерские услуги, фулфилмент для e-commerce и складскую логистику.

Агентская сеть бизнеса включает 720 локаций в 45 странах мира, обслуживая более 5 000 бизнес-клиентов.

Основные операционные и финансовые показатели:

Общий месячный оборот: 15-18 млн грн (украинское направление - 10-12 млн грн, польское - 5-6 млн грн);

15-18 млн грн (украинское направление - 10-12 млн грн, польское - 5-6 млн грн); Валовая маржа: 50-55%;

50-55%; Объемы операций: более 100 тонн грузов в месяц (более 2000 отправлений ежедневно);

более 100 тонн грузов в месяц (более 2000 отправлений ежедневно); Инфраструктура: 7500 м² складских площадей (5 000 м² в Украине и 2 500 м² в Польше), собственный автопарк из более 15 автомобилей, а также WMS/TMS системы собственной разработки;

7500 м² складских площадей (5 000 м² в Украине и 2 500 м² в Польше), собственный автопарк из более 15 автомобилей, а также WMS/TMS системы собственной разработки; Команда: 70-100 сотрудников.

Среди ключевых преимуществ предприятия наличие статуса критичности, действующие разрешения на таможенно-брокерскую деятельность, возможность перевозок по Carnet TIR и зарегистрированная центральная сортировочная станция в реестре таможенной службы.

Процессы полностью автономизированы и не нуждаются в ежедневном привлечении учредителей.

Окончательный состав активов, разрешительной документации и прав на ПО будет соглашаться с покупателем в рамках сделки.

Напомним, во Львовской области выставили на продажу действующий логистически-складской комплекс. Объект расположен на пересечении трасс Дрогобыч-Стрый и Трускавец-Львов и включает в себя склад площадью 700 м², офисное здание на 287 м² и земельный участок площадью 1,5 га.