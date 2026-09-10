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Міжнародну логістичну компанію з інфраструктурою в Україні та Польщі виставили на продаж: деталі угоди

логістика
Великий логістичний бізнес продають за $4 млн / Inventure

На продаж виставили 100% частки міжнародної логістичної компанії з операційною інфраструктурою в Україні та Польщі. Сума потенційної угоди становить $4 млн.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення Inventure.

Компанія має 30-річний досвід у галузі та спеціалізується на міжнародній доставці вантажів від 20 грамів до 20 тонн, а також пропонує митно-брокерські послуги, фулфілмент для e-commerce та складську логістику.

Агентська мережа бізнесу охоплює 720 локацій у 45 країнах світу, обслуговуючи понад 5 000 бізнес-клієнтів.

Основні операційні та фінансові показники:

  • Загальний місячний оборот: 15–18 млн грн (український напрям — 10–12 млн грн, польський — 5–6 млн грн);
  • Валова маржа: 50–55%;
  • Обсяги операцій: понад 100 тонн вантажів на місяць (більше 2 000 відправлень щодня);
  • Інфраструктура: 7 500 м² складських площ (5 000 м² в Україні та 2 500 м² у Польщі), власний автопарк із понад 15 автомобілів, а також WMS/TMS системи власної розробки;
  • Команда: 70–100 співробітників.

Серед ключових переваг підприємства — наявність статусу критичності, чинні дозволи на митно-брокерську діяльність, можливість перевезень за Carnet TIR та зареєстрована центральна сортувальна станція в реєстрі митної служби.

Процеси повністю автономізовані й не потребують щоденного залучення засновників.

Остаточний склад активів, дозвільної документації та прав на ПЗ буде погоджуватися з покупцем у межах угоди.

Нагадаємо, на Львівщині виставили на продаж діючий логістично-складський комплекс. Об’єкт розташований на перетині трас Дрогобич–Стрий та Трускавець–Львів і включає склад площею 700 м², офісну будівлю на 287 м² та земельну ділянку площею 1,5 га.

Автор:
Тетяна Бесараб

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