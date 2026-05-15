Миллиардные выплаты за "зеленую" энергию: сколько получили производители ВИЭ в мае

ветровые электростанции
Производители ВИЭ получили 1,55 млрд грн за 10 дней мая / Depositphotos

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" обеспечило стопроцентные выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). За первую декаду мая 2026 сумма транша составила 1,55 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Средства были перечислены 15 мая. Основным источником финансирования стали платежи, полученные от оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Также плата произведена за счет средств, полученных Обществом от торговой деятельности

Общий уровень расчета Общества с производителями из альтернативных источников электроэнергии первой декады мая 2026 года составляет 100%.

О ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:

  • закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу;
  • обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО;
  • организацию аукционов для возобновляемого поколения.

Предприятие выступает посредником на рынке электроэнергии и обеспечивает выкуп электроэнергии от производителей (особенно "зеленых" станций) по "зеленому тарифу" и поставляет ее для населения и других потребителей, чтобы поддерживать развитие возобновляемой энергетики и стабильность энергосистемы.

Напомним, ГП "Гарантированный покупатель" 25 и 26 марта произвело выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников за две декады марта 2026 года на общую сумму 1,283 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб