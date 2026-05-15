Мільярдні виплати за "зелене" світло: скільки отримали виробники ВДЕ у травні

Державне підприємство “Гарантований покупець” забезпечило стовідсоткові виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). За першу декаду травня 2026 року сума траншу склала 1,55 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Кошти були перераховані 15 травня. Основним джерелом фінансування стали платежі, отримані від оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Також плату здійснено за рахунок коштів, отриманих Товариством від торгівельної діяльності

Загальний рівень розрахунку Товариства з виробниками з альтернативних джерел за електричну енергію першої декади травня 2026 року складає 100%.

Про ДП "Гарантований покупець"

ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:

закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;

забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО;

організацію аукціонів для відновлюваної генерації.

Підприємство виступає посередником на ринку електроенергії забезпечує викуп електроенергії від виробників (особливо "зелених" станцій) за "зеленим тарифом" та постачає її для населення й інших споживачів, щоб підтримувати розвиток відновлюваної енергетики та стабільність енергосистеми.

Нагадаємо, ДП "Гарантований покупець" 25 та 26 березня здійснило виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за дві декади березня 2026 року на загальну суму 1,283 млрд грн.