Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,99

50,76

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Миллион киевлян без света: Зеленский требует от чиновников четкий план действий по стабилизации ситуации

зеленый
Зеленский выставил правительству жесткий дедлайн / Офис президента

По состоянию на вечер 20 января ситуация в Киеве остается сверхсложной. Президент Украины Владимир Зеленский требует от чиновников, руководителей госкомпаний и местных властей немедленных "нелинейных решений" для защиты населения и бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

По его словам, все представители власти — от чиновников до руководителей государственных и энергетических компаний должны оставаться в Украине. Их место — непосредственно в общинах, городах и селах, где критически важно обеспечивать защиту и восстановление инфраструктуры.

"Только в Киеве по состоянию на вечер больше миллиона потребителей без электричества. Значительное количество домов без тепла – более 4 тысяч многоквартирных домов", - подчеркнул президент.

Как подчеркнул Зеленский, все силы должны быть направлены, чтобы облегчить ситуацию. Нужна максимальная координация с бизнесом – как перераспределить генерацию, потребление так, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации.

"Нужно проговорить все это подробно и дать ответы на вопросы, которые я задал чиновникам сегодня. Всем. Персональная ответственность правительства за это – завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений", - сообщил глава государства.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксируют перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

О тяжелейшей ситуации в городе также ранее сообщал гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко. Он подчеркнул, что   энергетики продолжают возобновлять электроснабжение, несмотря на сильные морозы.

Автор:
Татьяна Бессараб