Миллион киевлян без света: Зеленский требует от чиновников четкий план действий по стабилизации ситуации

По состоянию на вечер 20 января ситуация в Киеве остается сверхсложной. Президент Украины Владимир Зеленский требует от чиновников, руководителей госкомпаний и местных властей немедленных "нелинейных решений" для защиты населения и бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

По его словам, все представители власти — от чиновников до руководителей государственных и энергетических компаний должны оставаться в Украине. Их место — непосредственно в общинах, городах и селах, где критически важно обеспечивать защиту и восстановление инфраструктуры.

"Только в Киеве по состоянию на вечер больше миллиона потребителей без электричества. Значительное количество домов без тепла – более 4 тысяч многоквартирных домов", - подчеркнул президент.

Как подчеркнул Зеленский, все силы должны быть направлены, чтобы облегчить ситуацию. Нужна максимальная координация с бизнесом – как перераспределить генерацию, потребление так, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации.

"Нужно проговорить все это подробно и дать ответы на вопросы, которые я задал чиновникам сегодня. Всем. Персональная ответственность правительства за это – завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений", - сообщил глава государства.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксируют перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

О тяжелейшей ситуации в городе также ранее сообщал гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко. Он подчеркнул, что энергетики продолжают возобновлять электроснабжение, несмотря на сильные морозы.