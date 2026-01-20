Запланована подія 2

Мільйон киян без світла: Зеленський вимагає від урядовців чіткий план дій для стабілізації ситуації

зеленський
Зеленський виставив уряду жорсткий дедлайн / Офіс президента

Станом на вечір 20 січня ситуація в Києві залишається надскладною. Президент України Володимир Зеленський вимагає від урядовців, керівників держкомпаній та місцевої влади негайних “нелінійних рішень” для захисту населення та бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців. 

За його словами, всі представники влади — від урядовців до керівників державних та енергетичних компаній — повинні залишатися в Україні. Їхнє місце — безпосередньо в громадах, містах і селах, де зараз критично важливо забезпечувати захист та відновлення інфраструктури

"Тільки в Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків", - наголосив президент. 

Як підкреслив Зеленський, усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації.

"Треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - повідомив глава держави. 

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксують перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.

Про важку ситуацію у місті  також раніше  повідомляв гендиректор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко. Він наголосив, що енергетики продовжують відновлювати електропостачання, незважаючи на сильні морози.

Автор:
Тетяна Бесараб