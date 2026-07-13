Миллионные зарплаты в государственных банках: Гетманцев возмущен заоблачными выплатами

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выразил возмущение высокими зарплатами руководителей государственных банков во время войны. Он считает такие суммы неприемлемыми и обратился к правительству с предложением ограничить выплаты.

Как сообщает Delo.ua, об этом Гетманцев написал в Facebook.

Какие зарплаты в государственных банках

Народный депутат обнародовал скриншоты с данными о ежемесячных выплатах топ-менеджерам государственных банков, назвав их недопустимыми в условиях полномасштабной войны.

Так, председатель правления ПриватБанка получает зарплату в размере 2,6 млн грн, его заместитель – более 1,5 млн грн.

Вознаграждение членам наблюдательного совета ПриватБанка указано на уровне 916 тысяч грн.

Выплаты главы правления Укргазбанка составляют 1,9 млн грн. Приблизительно такую же сумму получают члены правления.

Глава наблюдательного совета Укргазбанка получает 670 тысяч грн.

Зарплата председателя правления Ощадбанка составляет 1,3 млн грн, его заместитель зарабатывает 1,2 млн грн.

"Очень уважаю банкиров. Понимаю важность банковского дела. Но ребята-девушки в государственных банках - вы вдруг не обманули такое себе в войну платить??? Это для вас 2000-е купюры ввели, потому что 1000-ные в чемоданы не влезают", - возмутился Гетт.

Поэтому он публично обратился в Кабинет Министров Украины с требованием вмешаться в ситуацию и пересмотреть политику выплат в государственных банках.

Также Гетманцев инициировал законопроект о 50% налоге на прибыль банков. Формально речь идет о быстром и понятном фискальном инструменте: сектор прибыльный, прозрачный, хорошо администрируется и уже неоднократно доказал, что способен платить больше. Но, по сути, этот вопрос значительно шире, чем очередная попытка закрыть бюджетную дыру. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.