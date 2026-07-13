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Мільйонні зарплати в державних банках: Гетманцев обурений захмарними виплатами

гривня
Державні банки платять мільйонні зарплати / Shutterstock

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловив обурення високими зарплатами керівників державних банків під час війни. Він вважає такі суми неприйнятними і звернувся до уряду з пропозицією обмежити виплати.

Як повідомляє Delo.ua, про це Гетманцев написав у Facebook.

Які зарплати в державних банках

Народний депутат оприлюднив скриншоти з даними про щомісячні виплати топменеджерам державних банків, назвавши їх неприпустимими в умовах повномасштабної війни.

Фото 2 — Мільйонні зарплати в державних банках: Гетманцев обурений захмарними виплатами
Фото 3 — Мільйонні зарплати в державних банках: Гетманцев обурений захмарними виплатами
Фото 4 — Мільйонні зарплати в державних банках: Гетманцев обурений захмарними виплатами
Фото 5 — Мільйонні зарплати в державних банках: Гетманцев обурений захмарними виплатами
Фото 6 — Мільйонні зарплати в державних банках: Гетманцев обурений захмарними виплатами

Так, голова правління ПриватБанку отримує зарплату у розмірі 2, 6 млн грн, його заступник - понад 1,5 млн грн.

Винагорода членам наглядової ради ПриватБанку зазначена на рівні 916  тисяч грн.

Виплати голови правління Укргазбанку  становлять 1,9 млн грн. Приблизно таку ж суму отримують члени правління.

Голова наглядової ради Укргазбанку отримує 670 тисяч грн.

Зарплата голови правління Ощадбанку становить 1,3 млн грн, його заступник заробляє 1,2 млн грн.

"Дуже поважаю банкірів.Розумію важливість банківської справи. Але хлопці-дівчата в державних банках - ви раптом не одуріли таке собі у війну платити??? Це для вас 2000-ні купюри ввели, бо 1000-ні у валізи не влазять", - обурився Гетманцев.

Саме тому він публічно звернувся до Кабінету Міністрів України з вимогою втрутитися в ситуацію та переглянути політику виплат у державних банках.

Також Гетманцев ініціював законопроєкт про 50% податок на прибуток банків. Формально йдеться про швидкий і зрозумілий фіскальний інструмент: сектор прибутковий, прозорий, добре адмініструється і вже неодноразово довів, що здатен платити більше. Але по суті це питання значно ширше, ніж чергова спроба закрити бюджетну діру. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько