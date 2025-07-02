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Минагро присоединилось к программе ЕБРР по реформам и восстановлению

зерно
При Минагрополитике создана команда поддержки реформ и восстановления / Depositphotos

При Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины приступила к работе Команда поддержки восстановления и реформ (RST) Ее цель — усилить способность министерства во внедрении стратегических реформ и политик в ключевых сферах агросектора, включая инвестиции, управление ресурсами, торговлю и евроинтеграцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.

Минагрополитики присоединилось к инициативе ЕБРР URA

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины присоединилось к программе технической помощи "Архитектура восстановления и реформ в Украине" (URA), реализуемой Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в партнерстве с Европейским Союзом. Программа поддерживается Многосторонним донорским фондом стабилизации и устойчивого развития Украины с участием ряда стран и международных организаций.

В рамках этой инициативы уже работают Офис восстановления и реформ (RDO) и Команды по поддержке восстановления и реформ (RST) при Кабинете Министров и шести министерствах, теперь такая команда создана и при Министерстве аграрной политики.

Основная задача команды – оказывать техническую помощь в разработке и внедрении стратегий и программ реформ, а также формировании политик в ключевых сферах, в частности:

  • привлечение инвестиций в агросектор;
  • эффективное управление землями и водными ресурсами;
  • развитие орошения;
  • устойчивое развитие пищевой промышленности;
  • поддержка аграрной торговли;
  • адаптация к изменению климата и прочее.

Также команда будет способствовать процессу евроинтеграции, помогая в подготовке к двусторонним встречам Украина-ЕС в рамках Соглашения об ассоциации и процессе вступления в ЕС.

Напомним, в марте 2025 года украинские аграрии экспортировали 5,4 млн. тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 2,1 млрд. долларов США. Это составляет 58% всего экспорта страны за месяц и еще раз подтверждает ключевую роль агросектора в экономике Украины даже в условиях войны.

Автор:
Ольга Опенько
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