Поддержка агробизнеса: фермеры могут увеличить площади под орошением на 6,2 тысячи гектаров

Государство поддерживает украинских фермеров, работающих в засушливых регионах юга и востока, а также инвестиции в продовольственную безопасность. Благодаря субгрантам программы Агро украинские агропроизводители смогут увеличить площади под орошением на 6,2 тыс. га и оптимизировать использование воды и электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу аппарата Верховной Рады Украины.

На эти нужды 16 организаций водопользователей уже получили:

179 единиц оборудования и 744 м силового кабеля для восстановления насосных станций;

телескопический погрузчик, выкорчеватель и экскаватор для расчистки каналов;

41 дождевальную машину и 3 крыла долива;

12 комплектов капельного и подпочвенного орошения;

12,5 км оросительных трубопроводов и другое оборудование.

На сегодняшний день уже орошается свыше 30,5 тыс. га южных и центральных регионов.

Полив сельскохозяйственных культур осуществляется дождеванием, капельным орошением и затоплением .

Напомним, на начало июня из-за засухи в Херсонской области погибло более 55 тысяч гектаров посевов, а прямые убытки уже превысили миллиард гривен.