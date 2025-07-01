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Поддержка агробизнеса: фермеры могут увеличить площади под орошением на 6,2 тысячи гектаров

система орошения
Агропроизводители могут увеличить площади под орошением. / Freepik

Государство поддерживает украинских фермеров, работающих в засушливых регионах юга и востока, а также инвестиции в продовольственную безопасность. Благодаря субгрантам программы Агро украинские агропроизводители смогут увеличить площади под орошением на 6,2 тыс. га и оптимизировать использование воды и электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу аппарата Верховной Рады Украины.

На эти нужды 16 организаций водопользователей уже получили:

  • 179 единиц оборудования и 744 м силового кабеля для восстановления насосных станций;
  • телескопический погрузчик, выкорчеватель и экскаватор для расчистки каналов;
  • 41 дождевальную машину и 3 крыла долива;
  • 12 комплектов капельного и подпочвенного орошения;
  • 12,5 км оросительных трубопроводов и другое оборудование.

На сегодняшний день уже орошается свыше 30,5 тыс. га южных и центральных регионов.

Полив сельскохозяйственных культур осуществляется дождеванием, капельным орошением и затоплением .

Напомним, на начало июня из-за засухи в Херсонской области погибло более 55 тысяч гектаров посевов, а прямые убытки уже превысили миллиард гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук