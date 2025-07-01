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Підтримака агробізнесу: фермери зможуть збільшити площі під зрошенням на 6,2 тисячі гектарів
Держава підтримує українських фермерів, які працюють у посушливих регіонах півдня та сходу, а також інвестиції в продовольчу безпеку. Завдяки субгрантам програми "Агро" українські агровиробники зможуть збільшити площі під зрошенням на 6,2 тис. га та оптимізувати використання води й електроенергії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу апарату Верховної Ради України.
На ці потреби 16 організацій водокористувачів вже отримали:
- 179 одиниць обладнання та 744 м силового кабелю для відновлення насосних станцій;
- телескопічний навантажувач, викорчовувач та екскаватор для розчистки каналів;
- 41 дощувальну машину та 3 крила дополиву;
- 12 комплектів краплинного та підґрунтового зрошення;
- 12,5 км зрошувальних трубопроводів та інше обладнання.
На сьогодні вже зрошується понад 30,5 тис. га південних і центральних регіонів. На зрошуваних площах фермери вирощують зернові культури, горох, соняшник, кукурудзу, сою, овочі, полуницю, баштанні, рис. Також зрошуються площі садів і виноградників. З минулого року на зрошуваних землях вирощують ще й бавовну.
Полив сільськогосподарських культур здійснюється дощуванням, крапельним зрошенням та затопленням.
Нагадаємо, на початок червня через посуху на Херсонщині загинуло понад 55 тисяч гектарів посівів, а прямі збитки вже перевищили мільярд гривень. Ситуація, що склалася загрожує економічній та соціальній стабільності регіону.