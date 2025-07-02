Мінагро приєдналося до програми ЄБРР з реформ і відновлення

При Міністерстві аграрної політики та продовольства України розпочала роботу Команда підтримки відновлення та реформ (RST). Її мета — посилити спроможність міністерства у впровадженні стратегічних реформ і політик у ключових сферах агросектору, включно з інвестиціями, управлінням ресурсами, торгівлею та євроінтеграцією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

Мінагрополітики долучилося до ініціативи ЄБРР URA

Міністерство аграрної політики та продовольства України приєдналося до програми технічної допомоги "Архітектура відновлення та реформ в Україні" (URA), яку реалізує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у партнерстві з Європейським Союзом. Програма підтримується фінансово Багатостороннім донорським фондом стабілізації та сталого розвитку України за участю низки країн і міжнародних організацій.

В межах цієї ініціативи вже працюють Офіс відновлення та реформ (RDO) і Команди підтримки відновлення та реформ (RST) при Кабінеті Міністрів та шести міністерствах, тепер така команда створена і при Міністерстві аграрної політики.

Основне завдання команди — надавати технічну допомогу у розробці та впровадженні стратегій і програм реформ, а також формуванні політик у ключових сферах, зокрема:

залучення інвестицій в агросектор;

ефективне управління землями та водними ресурсами;

розвиток зрошення;

сталий розвиток харчової промисловості;

підтримка аграрної торгівлі;

адаптація до змін клімату та інше.

Також команда сприятиме процесу євроінтеграції, допомагаючи у підготовці до двосторонніх зустрічей Україна–ЄС у рамках Угоди про асоціацію та процесу вступу до ЄС.

Нагадаємо, у березні 2025 року українські аграрії експортували 5,4 млн тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму 2,1 млрд доларів США. Це становить 58% усього експорту країни за місяць і вкотре підтверджує ключову роль агросектору в економіці України навіть в умовах війни.