Минагрополитики установило квоты-2025 на экспорт курятины и индюшатины: перечень компаний

Министерство аграрной политики распределило квоты на экспорт в 2025 году мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы (кур домашних, уток, гусей, цесарок), а также мяса индеек и съедобных субпродуктов из них.

Как говорится в сообщении ведомства, квоты распределены пропорционально фактическим объемам экспорта указанной продукции в страны Европейского союза за январь-октябрь 2024 года. В частности, предприятия смогут экспортировать следующие объемы упомянутой продукции:

Мироновская птицефабрика – 29,91 тысячи тонн; Винницкая птицефабрика – 16,26 тысячи тонн; Птицекомплекс "Днепровский" — 4,52 тысячи тонн; "УПГ-Инвест" – 1,565 тысячи тонн; "Агро-Овен" – 1,881 тысячи тонн; "ВВК Групп" – 693,7 тонны; Фермерское хозяйство "Улар" – 820,33 тонны; "Агроль" – 150,97 тонны; "Риверсайд Групп" – 139,28 тонны.

В свою очередь, резервный объем квоты – 1165 тонн – будет распределен между экспортерами, которые не осуществляли экспорт указанной продукции в течение 10 месяцев 2024 года.

При наличии неиспользованного остатка квоты до 1 апреля она будет распределена между экспортерами пропорционально фактическим объемам экспорта указанной продукции в государства ЕС за I квартал 2025 года.

Напомним, что 24 декабря Кабинет министров утвердил перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2025 год. В частности, квота на курятину, утятину и гусятину установлена на уровне 55,536 тысячи тонн, а на индюшатину - 1,565 тысячи тонн.

Отметим также, что за последние три года рынок сбыта украинской курятины расширился, в частности, за счет Канады, Египта и Кувейта. Также для мяса птицы из Украины ожидается открытие рынка Китая. Впрочем, основным направлением для украинских экспортеров все же является Евросоюз (41% объема экспорта в 2023 году).