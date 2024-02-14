Рынок ЕС является ключевым для курятины и яиц из Украины, но Украина занимает на нем менее 2%.

Мясо птицы (преимущественно курятина) и яйца из Украины составляют лишь небольшую долю общего европейского потребления — доля украинской продукции мяса птицы в ЕС не превышает 1,6%, а яиц — 0,8%. Фактически, украинский производитель не влияет на европейский рынок, отмечает исполнительный директор союза "Союз птицеводов Украины" (СПУ) Сергей Карпенко в комментарии для издания Delo.ua.

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При этом ЕС выступает главным рынком для сбыта целого ряда различных агропродовольственных продуктов из Украины. Согласно данным Института аграрной экономики, в 2023 году доля поставленной в Евросоюз курятины в общем ее экспорте из Украины составила 51%, яиц – 64%, яичных продуктов – 92%.

Организация подчеркивает, что европейский рынок остается определяющим для формирования доходов украинского АПК, он характеризуется меньшими рисками и более доступной логистикой по сравнению со странами Азии и Африки.

Однако, европейский АПК беспокоит конкуренция со стороны украинской сельхозпродукции, это касается как динамики роста импорта, так и сравнительно невысоких цен на украинские товары. Местные производители выражают недовольство ростом предложения со стороны украинской агропродукции: против ввоза сахара и курятины протестуют французы, поляки требуют эмбарго на сахар из Украины.

Рост импорта в ЕС украинской агропродукции в 2022-2023 годах объясняется временной отменой с 2022 года импортных квот и пошлин для поддержки экономики Украины в условиях полномасштабной войны с РФ. Действие режима прекращается 6 июня 2024 года, но участники рынка ожидают, что он будет продлен до середины 2025 года, хотя и с ограничениями для сахара, курятины, куриных яиц и яичных продуктов.

Это окажет негативное влияние на прибыльность сахарной отрасли и отрасли птицеводства, поэтому производители этих продуктов планируют переориентировать поставки на рынки Азии и Африки. Также введение квот со стороны ЕС может привести к сокращению производства этих продуктов в Украине или закрытию предприятий отрасли.

О том, как будет рассчитываться размер квот и планы производителей по поиску новых рынков - читайте в статье "ЕС может ограничить импорт украинского сахара, курятины и яиц: ждать ли закрытия заводов".