Ринок ЄС є ключовим для курятини і яєць з України, але Україна займає на ньому менше 2%

М'ясо птиці (переважно курятина) і яйця з України складають лише невелику частку від загального європейського споживання — частка української продукції м’яса птиці в ЄС не перевищує 1,6%, а яєць — 0,8%. Фактично, український виробник не впливає на європейський ринок, зазначає виконавчий директор спілки "Союз птахівників України" (СПУ) Сергій Карпенко в коментарі для видання Delo.ua.

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При цьому ЄС виступає головним ринком для збуту цілої низки різних агропродовольчих продуктів з України. За даними Інституту аграрної економіки, в 2023 році частка поставленої в Євросоюз курятини в загальному її експорті з України склала 51%, яєць - 64%, яєчних продуктів - 92%.

Організація підкреслює, що європейський ринок залишається визначальним для формування доходів українського АПК, він характеризується меншими ризиками і доступнішою логістикою в порівнянні з країнами Азії та Африки.

Однак, європейський АПК турбує конкуренція з боку української сільгосппродукції, це стосується як динаміки росту імпорту, так і порівняно невисоких цін на українські товари. Місцеві виробники висловлюють невдоволення ростом пропозиції з боку української агропродукції: проти ввезення цукру і курятини протестують французи, поляки вимагають ембарго на цукор з України.

Ріст імпорту до ЄС української агропродукції в 2022-2023 роках пояснюється тимчасовою відміною з 2022 року імпортних квот і мит для підтримки економіки України в умовах повномасштабної війни з РФ. Дія цього режиму припиняється 6 червня 2024 року, але учасники ринку очікують, що він буде продовжений до середини 2025 року, хоча і з обмеженнями для цукру, курятини, курячих яєць і яєчних продуктів.

Це негативно вплине на прибутковість цукрової галузі і галузі птахівництва, тому виробники цих продуктів планують переорієнтовувати поставки на ринки Азії та Африки. Також введення квот з боку ЄС може призвести до скорочення виробництва цих продуктів в Україні або закриттю підприємств галузі.

Про те, як розраховуватиметься розмір квот та плани виробників щодо пошуку нових ринків - читайте в статті "ЄС може обмежити імпорт українського цукру, курятини і яєць: чи чекати на закриття заводів".