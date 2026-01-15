Запланована подія 2

Минцифры временно возглавил Александр Борняков: что о нем известно

Обязанности министра цифровой трансформации будет временно выполнять Александр Борняков. До этого он был заместителем министра цифровой трансформации Украины по евроинтеграции.

Как пишет Delo.ua, соответствующее распоряжение обнародовал Кабинет Министров Украины.

Борняков отвечал за разработку и запуск специального правового режима для IT-компаний "Дія.City", проект электронного резидентства uResidency и развитие экосистемы стартапов.

Новое назначение связано с тем, что 13 января министра цифровой трансформации Михаила Федорова уволили с должности.

14 января Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. В этой должности он заменит Дениса Шмыгаля.

Что известно об Александре Борнякове

Александр Борняков – опытный IT-предприниматель. С 2019 года назначен заместителем министра цифровой трансформации Украины.

Обладает степень MBA из Канады, специализируется на цифровой экономике и законотворчестве в сфере виртуальных активов и Web3.

Был бизнес в Одессе. В 2007 году Борняков основал ІТ-компанию SoftTechnics. Позже ее приобрела американская компания Intersog.

Борняков был одним из идейных вдохновителей и кураторов специального налогового пространства "Дія.City", ставшего революционным для украинского IT-бизнеса.

Летом 2025 года Борняков презентовал Sandbox — пилотный режим для украинских компаний, работающих с технологиями искусственного интеллекта и блокчейна.

Кадровые перестановки в Украине

2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины   Михаилу Федорову возглавит Министерство обороны.

13 января Верховная Рада поддержала отставку министра обороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации   Михаила Федорова и главы СБУ Василия Малюка.

14 января Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра. Накануне парламенту не хватило голосов для принятия решения.

Автор:
Татьяна Бессараб