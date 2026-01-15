Мінцифри тимчасово очолив Олександр Борняков: що про нього відомо

Обовʼязки міністра цифрової трансформації тимчасово виконуватиме Олександр Борняков. До цього він був заступником міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції.

Як пише Delo.ua, відповідне розпорядження оприлюднив Кабінет Міністрів України.

Борняков відповідав за розробку та запуск спеціального правового режиму для IT-компаній "Дія.City", проєкт електронного резидентства uResidency та розвиток екосистеми стартапів.

Нове призначення пов'язане із тим, що 13 січня міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звільнили з посади.

14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України. На цій посаді він замінить Дениса Шмигаля.

Що відомо про Олександра Борнякова

Олександр Борняков – досвідчений IT-підприємець. З 2019 року був призначений заступником міністра цифрової трансформації України.

Має ступінь MBA з Канади, спеціалізується на цифровій економіці та законотворчості у сфері віртуальних активів і Web3.

Мав бізнес в Одесі. У 2007 році Борняков заснував ІТ-компанію SoftTechnics. Пізніше її придбала американська компанія Intersog.

Борняков був одним із ідейних натхненників та кураторів спеціального податкового простору "Дія.City", що став революційним для українського IT-бізнесу.

Також влітку 2025 року Борняков презентував Sandbox — пілотний режим для українських компаній, що працюють з технологіями штучного інтелекту й блокчейну.

Кадрові перестановки в Україні

2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

13 січня Верховна Рада підтримала відставки міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та голови СБУ Василя Малюка.

14 січня, Верховна Рада України з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра. Напередодні парламенту не вистачило голосів для ухвалення відповідного рішення.