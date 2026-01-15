Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінцифри тимчасово очолив Олександр Борняков: що про нього відомо

Олександр Борняков
До цього призначення він був заступником Федорова. Фото: Олександр Борняков / Facebook

Обовʼязки міністра цифрової трансформації тимчасово виконуватиме Олександр Борняков. До цього він був заступником міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції.

Як пише Delo.ua, відповідне розпорядження оприлюднив Кабінет Міністрів України.

Борняков відповідав за розробку та запуск спеціального правового режиму для IT-компаній "Дія.City", проєкт електронного резидентства uResidency та розвиток екосистеми стартапів.

Нове призначення пов'язане із тим, що 13 січня міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звільнили з посади.

14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України. На цій посаді він замінить Дениса Шмигаля.

Що відомо про Олександра Борнякова

Олександр Борняков – досвідчений IT-підприємець. З 2019 року був призначений заступником міністра цифрової трансформації України. 

Має ступінь MBA з Канади, спеціалізується на цифровій економіці та законотворчості у сфері віртуальних активів і Web3.

Мав бізнес в Одесі. У 2007 році Борняков заснував ІТ-компанію SoftTechnics. Пізніше її придбала американська компанія Intersog.

Борняков був одним із ідейних натхненників та кураторів спеціального податкового простору "Дія.City", що став революційним для українського IT-бізнесу.

Також влітку 2025 року Борняков презентував Sandbox — пілотний режим для українських компаній, що працюють з технологіями штучного інтелекту й блокчейну.

Кадрові перестановки в Україні

2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

13 січня Верховна Рада підтримала відставки міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та голови СБУ Василя Малюка.

14 січня, Верховна Рада України з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра. Напередодні парламенту не вистачило голосів для ухвалення відповідного рішення.

Автор:
Тетяна Бесараб