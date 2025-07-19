Минэкономики готовит законодательные изменения для продажи долей в крупных госкомпаниях

Министерство экономики окружающей среды и сельского хозяйства Украины работает над законодательными изменениями, открывающими возможность приватизации долей в крупных государственных компаниях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, который тот дал "Укринформу".

По его словам, речь идет о новом этапе приватизации, предусматривающем выход государства из части капитала крупных предприятий. В то же время, текущее законодательство еще не позволяет реализовать такой подход в полном объеме, поэтому правительство готовит соответствующие изменения в несколько законов.

"Такие изменения в законы мы подготовили, сейчас с парламентом работаем, чтобы их быстро провести. Это позволит нам существенно увеличить поступления от приватизации. Поскольку, несмотря на то, что до конца года мы закроем план, нам нужно гораздо больше - нужны миллиарды долларов, а пока записаны миллиарды гривен", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что параллельно следует реформировать саму процедуру приватизации. Речь идет, в частности, об урегулировании проблем с долгами государственных компаний, мешающих готовить объекты к продаже.

Законодательные инициативы уже разработаны и сейчас согласовываются с парламентом. Правительство ожидает, что эти шаги позволят существенно увеличить объем поступлений от приватизации.

"Ибо, несмотря на то, что до конца года мы закроем план, нам нужно гораздо больше - нужны миллиарды долларов, а пока записаны миллиарды гривен", - пояснил Соболев.

На вопрос о возможном расширении перечня объектов крупной приватизации министр ответил, что конкретного списка пока нет. В то же время идет анализ рынка, ведутся консультации с потенциальными инвесторами и оценивается готовность предприятий к продаже, в том числе наличие международного аудита.

Как сообщалось ранее, по итогам успешных приватизационных аукционов в первом полугодии 2025 года Фонд госимущества обеспечил поступление в бюджет в объеме более 977 млн. грн. До конца года планируется выручить 3,2 млрд грн от приватизации.

Напомним, Верховная Рада на заседании 17 июля по представлению новоназначенной премьер-министра Юлии Свириденко утвердила новый состав Кабинета министров. В него вошел и Соболев. "За" - 253 народных депутата.