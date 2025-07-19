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Мінекономіки готує законодавчі зміни для продажу часток у великих держкомпаніях

Мінекономіки
Йдеться про новий етап приватизації / Мінекономіки

Міністерство економіки довкілля та сільського господарства України працює над законодавчими змінами, які відкриють можливість приватизації часток у великих державних компаніях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, який той дав "Укрінформу".

За його словами, йдеться про новий етап приватизації, який передбачає вихід держави з частини капіталу великих підприємств. Водночас поточне законодавство ще не дозволяє реалізувати такий підхід у повному обсязі, тож уряд готує відповідні зміни до кількох законів.

"Такі зміни в закони ми підготували, зараз з парламентом працюємо, щоб їх швидко провести. Це дозволить нам суттєво збільшити надходження від приватизації. Бо попри те, що до кінця року ми закриємо план, нам потрібно значно більше – потрібні мільярди доларів, а поки записано мільярди гривень", — заявив міністр.

Він також наголосив, що паралельно потрібно реформувати саму процедуру приватизації. Йдеться, зокрема, про врегулювання проблем із боргами державних компаній, які заважають готувати об'єкти до продажу.

Законодавчі ініціативи вже розроблені й зараз узгоджуються з парламентом. Уряд очікує, що ці кроки дадуть змогу суттєво збільшити обсяги надходжень від приватизації.

"Бо попри те, що до кінця року ми закриємо план, нам потрібно значно більше – потрібні мільярди доларів, а поки записано мільярди гривень", — пояснив Соболев.

На запитання про можливе розширення переліку об’єктів великої приватизації, міністр відповів, що конкретного списку наразі немає. Натомість триває аналіз ринку, ведуться консультації з потенційними інвесторами й оцінюється готовність підприємств до продажу, зокрема наявність міжнародного аудиту.

Як повідомлялось раніше, за підсумками успішних приватизаційних аукціонів у першому півріччі 2025 року Фонд держмайна забезпечив надходження до бюджету в обсязі понад 977 млн грн. До кінця року планується отримати 3,2 млрд грн від приватизації.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 17 липня за поданням новопризначеної прем'єр-міністерки Юлії Свириденко затвердила новий склад Кабінету міністрів. До нього увійшов і Соболев. "За" — 253 народних депутати.

Автор:
Тетяна Гойденко