Минэкономики и ФАО запустили программу поддержки фермеров в Днепропетровской области

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) при финансовой поддержке правительства Норвегии запускает программу поддержки сельских домохозяйств в Петриковской общине Днепропетровской области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Инициатива направлена на развитие производства овощей и ягод, а также на усиление продовольственной безопасности на местном уровне.

К участию в программе приглашаются сельские домохозяйства и физические лица-предприниматели, возделывающие от 0,05 до 10 гектаров сельскохозяйственных угодий. Отбор получателей помощи будет производиться с учетом социально-экономической уязвимости и потенциала развития хозяйств.

Обязательным условием участия есть регистрация в Государственном аграрном реестре.

Подать заявку можно через ГАР с 10 по 22 апреля 2026 года.

Отобранные участники получат ваучеры на сумму 3 000 долларов США (в гривневом эквиваленте) для закупки ресурсов и оборудования, в частности, теплиц, систем орошения, семян, емкостей для воды и других материалов.

Также предусмотрен доступ к обучению и технической поддержке, включая направления климатически оптимизированного производства, эффективное орошение, управление почвами и бизнес-планирование.

Общий бюджет программы составляет 150 000 долларов США или более 6,5 млн грн.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык, развитие малых производителей является ключевым фактором устойчивости местных экономик и продовольственной безопасности общин.

Программа реализуется в рамках проекта ФАО и правительства Норвегии с общим бюджетом 4 млн. долларов США, направленного на поддержку сельских общин в прифронтовых регионах и их раннее восстановление.

