Мінекономіки та ФАО запустили програму підтримки фермерів на Дніпропетровщині

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Норвегії запускають програму підтримки сільських домогосподарств у Петриківській громаді Дніпропетровської області.

Ініціатива спрямована на розвиток виробництва овочів і ягід, а також посилення продовольчої безпеки на місцевому рівні.

До участі в програмі запрошуються сільські домогосподарства та фізичні особи-підприємці, які обробляють від 0,05 до 10 гектарів сільськогосподарських угідь. Відбір отримувачів допомоги здійснюватиметься з урахуванням соціально-економічної вразливості та потенціалу розвитку господарств.

Обов’язковою умовою участі є реєстрація в Державному аграрному реєстрі.

Подати заявку можна через ДАР з 10 до 22 квітня 2026 року.

Учасники отримають ваучери

Відібрані учасники отримають ваучери на суму 3 000 доларів США (у гривневому еквіваленті) для закупівлі ресурсів і обладнання, зокрема теплиць, систем зрошення, насіння, ємностей для води та інших матеріалів.

Також передбачено доступ до навчання і технічної підтримки, включно з напрямами кліматично оптимізованого виробництва, ефективного зрошення, управління ґрунтами та бізнес-планування.

Загальний бюджет програми становить 150 000 доларів США, або понад 6,5 млн грн.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик, розвиток малих виробників є ключовим фактором стійкості місцевих економік та продовольчої безпеки громад.

Програма реалізується в межах проєкту ФАО та уряду Норвегії із загальним бюджетом 4 млн доларів США, спрямованого на підтримку сільських громад у прифронтових регіонах та їхнє раннє відновлення.

Нагадаємо, вчора ФАО спільно з Європейським Союзом оголосили про прийом заявок на підтримку агрегаторів у секторі овочівництва та ягідництва. Програма спрямована на підприємства, які допомагають малим фермерам інтегруватися в ланцюги постачання через розбудову спільної інфраструктури.