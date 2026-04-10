Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінекономіки та ФАО запустили програму підтримки фермерів на Дніпропетровщині

трактор
На Дніпропетровщині стартує програма підтримки сільських домогосподарств / Depositphotos

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Норвегії запускають програму підтримки сільських домогосподарств у Петриківській громаді Дніпропетровської області.

Ініціатива спрямована на розвиток виробництва овочів і ягід, а також посилення продовольчої безпеки на місцевому рівні.

До участі в програмі запрошуються сільські домогосподарства та фізичні особи-підприємці, які обробляють від 0,05 до 10 гектарів сільськогосподарських угідь. Відбір отримувачів допомоги здійснюватиметься з урахуванням соціально-економічної вразливості та потенціалу розвитку господарств.

Обов’язковою умовою участі є реєстрація в Державному аграрному реєстрі.

Подати заявку можна через ДАР з 10 до 22 квітня 2026 року.

Учасники отримають ваучери 

Відібрані учасники отримають ваучери на суму 3 000 доларів США (у гривневому еквіваленті) для закупівлі ресурсів і обладнання, зокрема теплиць, систем зрошення, насіння, ємностей для води та інших матеріалів.

Також передбачено доступ до навчання і технічної підтримки, включно з напрямами кліматично оптимізованого виробництва, ефективного зрошення, управління ґрунтами та бізнес-планування.

Загальний бюджет програми становить 150 000 доларів США, або понад 6,5 млн грн.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик, розвиток малих виробників є ключовим фактором стійкості місцевих економік та продовольчої безпеки громад.

Програма реалізується в межах проєкту ФАО та уряду Норвегії із загальним бюджетом 4 млн доларів США, спрямованого на підтримку сільських громад у прифронтових регіонах та їхнє раннє відновлення.

Нагадаємо, вчора ФАО спільно з Європейським Союзом оголосили про прийом заявок на підтримку агрегаторів у секторі овочівництва та ягідництва. Програма спрямована на підприємства, які допомагають малим фермерам інтегруватися в ланцюги постачання через розбудову спільної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко