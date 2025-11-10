Минэкономики утвердило 8,2 млн грн компенсаций за сентябрь в рамках программы поддержки украинской техники

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило распределение средств по сентябрьским заявкам в рамках программы компенсации 15% стоимости отечественной техники и энергетического оборудования. В общей сложности компенсацию на 8,2 млн грн получат 27 заявителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Программа поддержки отечественной техники

Компенсацию на сумму 8,2 млн грн получат 27 заявителей, подавших заявки в сентябре. Они приобрели 53 единицы техники и оборудования украинского производства на общую сумму 65,9 млн грн.

Среди приобретенного оборудования – автобусы, пассажирские лифты, полуприцепы-цистерны разных модификаций, полуприцеп-контейнеровоз для удобрений, экскаватор-погрузчик и другая современная техника украинского производства.

"Сентябрь стал самым активным месяцем за время действия программы: 27 предпринимателей воспользовались возможностью купить новую технику с компенсацией 15%. Это вдвое больше, чем в среднем за предыдущие месяцы", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Техника, стоимость которой частично компенсирует государство, произведена 11 украинскими предприятиями, среди которых "Карат-Лифткомплект", "Завод Евроформат", "ТДС Укрспецтехника", "Завод Кобзаренко", "Змиев-Транс", "Эльворти", "Укрэлектроаппарат", "Интелдим".

Отмечается, что в октябре правительство в пятый раз расширило перечень оборудования, добавив новые наименования и предприятия-производители. В настоящее время в список техники, 15% стоимости которой компенсирует государство, входят 868 наименований от 39 украинских машиностроительных предприятий.

Как работает программа?

Программа частичной компенсации 15% от стоимости (без НДС) действует с сентября 2024 года в рамках государственной инициативы "Сделано в Украине". Она включает оборудование, изготовленное в Украине со степенью локализации не менее 40%. Список техники, на которую распространяется компенсация, опубликован на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Чтобы стать участником программы, производитель должен:

Проверить, входит ли его продукция в список видов техники и оборудования украинского производства, стоимость которых частично компенсируется государством. Представить электронную заявку вместе с документами о подтверждении степени локализации, калькуляцией себестоимости, расчетом удельного веса затрат на оплату труда и финансовой отчетностью за четыре предыдущих квартала. После проверки и подтверждения соответствия требованиям порядка Минэкономики включает товары в официальный список для участия в программе.

Напомним, в список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14209 позиций от 162 украинских производителей.