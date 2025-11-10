- Категорія
Мінекономіки затвердило 8,2 млн грн компенсацій за вересень у межах програми підтримки української техніки
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило розподіл коштів за вересневими заявками в рамках програми компенсації 15% вартості вітчизняної техніки та енергетичного обладнання. Загалом компенсацію на 8,2 млн грн отримають 27 заявників.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Програма підтримки вітчизняної техніки
Компенсацію на суму 8,2 млн грн отримають 27 заявників, які подали заявки у вересні. Вони придбали 53 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 65,9 млн грн.
Серед придбаного обладнання – автобуси, пасажирські ліфти, напівпричепи-цистерни різних модифікацій, напівпричіп-контейнеровоз для добрив, екскаватор-навантажувач та інша сучасна техніка українського виробництва.
"Вересень став найактивнішим місяцем за час дії програми: 27 підприємців скористались можливістю купити нову техніку з компенсацією 15%. Це вдвічі більше, ніж у середньому за попередні місяці", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.
Техніка, вартість якої частково компенсує держава, вироблена 11 українськими підприємствами, серед яких "Карат-Ліфткомплект", "Завод Євроформат", "ТДС Укрспецтехніка", "Завод Кобзаренка", "Зміїв-Транс", "Ельворті", "Укрелектроапарат", "Інтелдім", "Черкаський автобус" та інші.
Зазначається, що у жовтні уряд вп’яте розширив перелік обладнання, додавши нові найменування та підприємства-виробники. Наразі до списку техніки, 15% вартості якої компенсує держава, входять 868 найменувань від 39 українських машинобудівних підприємств.
Як працює програма?
Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної ініціативи "Зроблено в Україні". Вона охоплює обладнання, виготовлене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Перелік техніки, на яку поширюється компенсація, опубліковано на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
Щоб стати учасником програми, виробник повинен:
- Перевірити, чи входить його продукція до переліку видів техніки та обладнання українського виробництва, вартість яких частково компенсується державою.
- Подати електронну заявку разом із документами про підтвердження ступеня локалізації, калькуляцією собівартості, розрахунком питомої ваги витрат на оплату праці та фінансовою звітністю за чотири попередні квартали.
- Після перевірки і підтвердження відповідності вимогам порядку Мінекономіки включає товари до офіційного переліку для участі в програмі.
Нагадаємо, до переліку вітчизняної технікита обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою, додали 212 нових найменувань продукції. Загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.