Мінекономіки затвердило 8,2 млн грн компенсацій за вересень у межах програми підтримки української техніки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило розподіл коштів за вересневими заявками в рамках програми компенсації 15% вартості вітчизняної техніки та енергетичного обладнання. Загалом компенсацію на 8,2 млн грн отримають 27 заявників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Програма підтримки вітчизняної техніки

Компенсацію на суму 8,2 млн грн отримають 27 заявників, які подали заявки у вересні. Вони придбали 53 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 65,9 млн грн.

Серед придбаного обладнання – автобуси, пасажирські ліфти, напівпричепи-цистерни різних модифікацій, напівпричіп-контейнеровоз для добрив, екскаватор-навантажувач та інша сучасна техніка українського виробництва.

"Вересень став найактивнішим місяцем за час дії програми: 27 підприємців скористались можливістю купити нову техніку з компенсацією 15%. Це вдвічі більше, ніж у середньому за попередні місяці", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Техніка, вартість якої частково компенсує держава, вироблена 11 українськими підприємствами, серед яких "Карат-Ліфткомплект", "Завод Євроформат", "ТДС Укрспецтехніка", "Завод Кобзаренка", "Зміїв-Транс", "Ельворті", "Укрелектроапарат", "Інтелдім", "Черкаський автобус" та інші.

Зазначається, що у жовтні уряд вп’яте розширив перелік обладнання, додавши нові найменування та підприємства-виробники. Наразі до списку техніки, 15% вартості якої компенсує держава, входять 868 найменувань від 39 українських машинобудівних підприємств.

Як працює програма?

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної ініціативи "Зроблено в Україні". Вона охоплює обладнання, виготовлене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Перелік техніки, на яку поширюється компенсація, опубліковано на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Щоб стати учасником програми, виробник повинен:

Перевірити, чи входить його продукція до переліку видів техніки та обладнання українського виробництва, вартість яких частково компенсується державою. Подати електронну заявку разом із документами про підтвердження ступеня локалізації, калькуляцією собівартості, розрахунком питомої ваги витрат на оплату праці та фінансовою звітністю за чотири попередні квартали. Після перевірки і підтвердження відповідності вимогам порядку Мінекономіки включає товари до офіційного переліку для участі в програмі.

Нагадаємо, до переліку вітчизняної технікита обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою, додали 212 нових найменувань продукції. Загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.