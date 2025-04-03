Минкультуры признало ряд медиа критически важными: кто в списке

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало телеканалы М1 и М2, сервис sweet.tv, Украинский институт книги и издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" критически важны для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно приказам Минкультуры от 10 до 31 марта, телеканалы М1 и М2 (ООО "Телеодин"), сервис sweet.tv (ООО "ОТТ УКРАИНА"), Украинский институт книги (ГУ "УИК") и издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" (ООО "Издательство Иван Издательство Иван Издательство Иван Издательство"

Они признаны имеющими стратегическое значение для экономики, жизнедеятельности населения и обеспечения потребностей Вооруженных сил и других военных формирований в особый период.

Кому еще подтвержден статус

Также статус подтвержден: Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ), АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НСТУ), КП "ТРК "Рудана" КМР" (криворожский муниципальный информационно-развлекательный телеканал "Рудана"), ОО "ПИК" (Прикарпатская городского совета" и ООО "РАДИО МИКС".

Кроме того, устав подтвержден:

Харьковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленко;

Одесской национальной научной библиотеке;

Национальная библиотека Украины для детей;

Национальная историческая библиотека Украины;

Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого;

Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр";

Шевченковском национальном заповеднике.

Также статус критически важных предприятий был подтвержден и предоставлен таким организациям: ООО "Западноукраинская книжная фабрика", ЧП "Юнисофт", ООО "Триада-Пак", ООО "Старваген", ООО "Море.фм", Украинскому центру культурных исследований, ГО "Ки Медиа", ООО "Операторские технологии"

О бронировании

В конце ноября 2024 года правительство обнародовало постановление №1332, которое обновляет порядок бронирования от мобилизации через государственный портал "Действие". Согласно этому документу все предприятия, имеющие статус критически важных, обязаны подтвердить его для сохранения брони своих сотрудников.

Новое постановление устанавливает, что предприятия должны иметь среднюю зарплату не менее 2,5 минимальной (в настоящее время это 20 тыс. грн в месяц) в течение последнего квартала. Работники, претендующие на бронирование, также должны получать такую зарплату не менее одного месяца в этом периоде.

Кроме того, 7 февраля 2025 года Минкультуры утвердило обновленные критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики в сферах культуры и информации.

Добавим, с 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.