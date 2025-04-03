Мінкультури визнало низку медіа критично важливими: хто увійшов до списку

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України визнало телеканали М1 і М2, сервіс sweet.tv, Український інститут книги та видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" критично важливими для економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

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Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Згідно з наказами Мінкультури від 10 до 31 березня, телеканали М1 і М2 (ТОВ "Телеодин"), сервіс sweet.tv (ТОВ "ОТТ УКРАЇНА"), Український інститут книги (ДУ "УІК") та видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" (ТОВ "Видавництво Івана Малковича") отримали статус критично важливих підприємств.

Вони визнані такими, що мають стратегічне значення для економіки, життєдіяльності населення та забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань в особливий період.

Кому ще підтверджено статус

Також статус підтверджено: Національній спілці журналістів України (НСЖУ), АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ), КП "ТРК "Рудана" КМР" (криворізький муніципальний інформаційно-розважальний телеканал "Рудана"), ГО "ПІК" (Прикарпатська інформаційна корпорація), КП "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради" і ТОВ "РАДІО МІКС".

Крім того, статут підтверджено:

Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка;

Одеській національній науковій бібліотеці;

Національній бібліотеці України для дітей;

Національній історичній бібліотеці України;

Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого;

Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр";

Шевченківському національному заповіднику.

Також статус критично важливих підприємств було підтверджено та надано таким організаціям: ТОВ "Західноукраїнська книжкова фабрика", ПП "Юнісофт", ТОВ "Тріада-Пак", ТОВ "Старваген", ТОВ "Море.фм", Українському центру культурних досліджень, ГО "Кі Медіа", ТОВ "Операторські технології.ЮА", ТОВ "ПЕТ" і ТОВ "Конві Прінт".

Про бронювання

Наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332, яка оновлює порядок бронювання від мобілізації через державний портал "Дія". Відповідно до цього документа, всі підприємства, що мають статус критично важливих, зобов’язані підтвердити його для збереження броні своїх співробітників.

Нова постанова встановлює, що підприємства повинні мати середню зарплату не менше 2,5 мінімальної (наразі це 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу. Працівники, які претендують на бронювання, також повинні отримувати таку зарплату щонайменше один місяць у цьому періоді.

Крім того, 7 лютого 2025 року Мінкультури затвердило оновлені критерії визначення підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки у сферах культури та інформації.

Додамо, з 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.