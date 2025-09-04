- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минобороны допустило 80 образцов нового вооружения: 78% — украинского производства
В августе 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации 80 новых образцов вооружения и военной техники (ОВТ). При этом 78% из них – украинского производства, среди которых беспилотники, роботизированные комплексы и РЭБы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Среди допущенных образцов больше всего:
-
беспилотных авиационных комплексов (БпЛА);
- боеприпасов;
-
автомобильной техники;
- наземных роботизированных комплексов;
- средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки.
Также список включает технику тыла, инженерные средства, средства связи и стрелковое вооружение.
Напомним, в августе более 170 украинских производителей вооружения и военной техники получили доступ к закрытой базе для поиска компонентов Министерства обороны "Библиотека комплектующих". Эта цифровая база, целью которой является облегчение производства оружия, прежде всего путем налаживания взаимодействия между компаниями и производителями комплектующих.
Кроме того, в течение июля 2025 Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны девять новых систем радиоэлектронной борьбы и разведки.