Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,01

EUR

48,20

+0,03

Наличный курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,35

48,20

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны допустило 80 образцов нового вооружения: 78% — украинского производства

военный ВСУ, оружие
В Украине выросло производство отечественного вооружения. / Сухопутные войска ВСУ

В августе 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации 80 новых образцов вооружения и военной техники (ОВТ). При этом 78% из них – украинского производства, среди которых беспилотники, роботизированные комплексы и РЭБы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Среди допущенных образцов больше всего:

  • беспилотных авиационных комплексов (БпЛА);
  • боеприпасов;  
  • автомобильной техники;
  • наземных роботизированных комплексов;  
  • средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки.

Также список включает технику тыла, инженерные средства, средства связи и стрелковое вооружение.

Напомним, в августе более 170 украинских производителей вооружения и военной техники получили доступ к закрытой базе для поиска компонентов Министерства обороны "Библиотека комплектующих". Эта цифровая база, целью которой является облегчение производства оружия, прежде всего путем налаживания взаимодействия между компаниями и производителями комплектующих.

Кроме того, в течение июля 2025 Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны девять новых систем радиоэлектронной борьбы и разведки.

Автор:
Татьяна Ковальчук