Минобороны допустило 80 образцов нового вооружения: 78% — украинского производства

В августе 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации 80 новых образцов вооружения и военной техники (ОВТ). При этом 78% из них – украинского производства, среди которых беспилотники, роботизированные комплексы и РЭБы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Среди допущенных образцов больше всего:

беспилотных авиационных комплексов (БпЛА);



боеприпасов;

автомобильной техники;



наземных роботизированных комплексов;

средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки.

Также список включает технику тыла, инженерные средства, средства связи и стрелковое вооружение.

Напомним, в августе более 170 украинских производителей вооружения и военной техники получили доступ к закрытой базе для поиска компонентов Министерства обороны "Библиотека комплектующих". Эта цифровая база, целью которой является облегчение производства оружия, прежде всего путем налаживания взаимодействия между компаниями и производителями комплектующих.

Кроме того, в течение июля 2025 Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны девять новых систем радиоэлектронной борьбы и разведки.