Міноборони допустило 80 зразків нового озброєння: 78% — українського виробництва

Протягом серпня 2025 року Міністерство оборони України допустили до експлуатації 80 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). При цьому 78% з них — українського виробництва, серед яких безпілотники, роботизовані комплекси та РЕБи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Серед допущених зразків найбільше:

безпілотних авіаційних комплексів (БпЛА);



боєприпасів;

наземних роботизованих комплексів;

Також перелік включає техніку тилу, інженерні засоби, засоби зв’язку та стрілецьке озброєння.

Нагадаємо, у серпні понад 170 українських виробників озброєння та військової техніки отримали доступ до закритої бази для пошуку компонентів Міністерства оборони “Бібліотека комплектуючих”. Ця цифрова база, яка має на меті полегшити виробництво зброї, насамперед шляхом налагодження взаємодії між компаніями та виробниками комплектуючих.

Крім того, впродовж липня 2025 року Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони дев’ять нових систем радіоелектронної боротьби та розвідки.