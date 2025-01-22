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Минобороны допустило к использованию беспилотный комплекс Poseidon
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях сил обороны беспилотный авиационный комплекс Poseidon, разработанный украинскими производителями.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Беспилотный авиационный комплекс Poseidon предназначен для выполнения специализированных задач в подразделениях Сил обороны Украины.
Характеристики Poseidon
Комплекс оснащен электродвигателями, обеспечивающими бесшумную работу и современной навигационной системой, позволяющей выполнять задачи с высокой точностью.
Аппарат способен работать в широком диапазоне температур: от -20 °С до +45 °С, сохраняя свою эффективность даже во время сильного ветра.
Рабочая высота полета комплекса находится вне зоны досягаемости многих средств противовоздушной обороны противника, что значительно повышает его эффективность и безопасность во время выполнения миссий.
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименко отметил, что Poseidon отвечает высоким стандартам и способен обеспечить выполнение ключевых задач в сложных условиях боевых действий.
Министерство напоминает, что детали процедуры кодификации новых образцов вооружения и военной техники доступны на официальном сайте.
Напомним, Министерство обороны Украина кодифицировала и допустила к поставкам в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства. БПАК выполняет задачи по наблюдению за действиями противника на поле боя. Также "Щедрик" может работать как днем, так и ночью.