Минобороны допустило к использованию беспилотный комплекс Poseidon

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях сил обороны беспилотный авиационный комплекс Poseidon, разработанный украинскими производителями.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Беспилотный авиационный комплекс Poseidon предназначен для выполнения специализированных задач в подразделениях Сил обороны Украины.

Характеристики Poseidon

Комплекс оснащен электродвигателями, обеспечивающими бесшумную работу и современной навигационной системой, позволяющей выполнять задачи с высокой точностью.

Аппарат способен работать в широком диапазоне температур: от -20 °С до +45 °С, сохраняя свою эффективность даже во время сильного ветра.

Рабочая высота полета комплекса находится вне зоны досягаемости многих средств противовоздушной обороны противника, что значительно повышает его эффективность и безопасность во время выполнения миссий.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименко отметил, что Poseidon отвечает высоким стандартам и способен обеспечить выполнение ключевых задач в сложных условиях боевых действий.

Министерство напоминает, что детали процедуры кодификации новых образцов вооружения и военной техники доступны на официальном сайте.

Напомним, Министерство обороны Украина кодифицировала и допустила к поставкам в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства. БПАК выполняет задачи по наблюдению за действиями противника на поле боя. Также "Щедрик" может работать как днем, так и ночью.