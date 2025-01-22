Міноборони допустило до використання безпілотний комплекс Poseidon

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс Poseidon, розроблений українськими виробниками.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Безпілотний авіаційний комплекс Poseidon призначений для виконання спеціалізованих завдань у підрозділах Сил оборони України.

Характеристики Poseidon

Комплекс оснащений електродвигунами, що забезпечують безшумну роботу, та сучасною навігаційною системою, яка дозволяє виконувати завдання з високою точністю.

Апарат здатен працювати у широкому діапазоні температур: від -20 °С до +45 °С, зберігаючи свою ефективність навіть під час сильного вітру. Завдяки потужним акумуляторам безпілотник може працювати безперервно протягом кількох годин.

Робоча висота польоту комплексу розташована поза зоною досяжності багатьох засобів протиповітряної оборони противника, що значно підвищує його ефективність та безпеку під час виконання місій.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що Poseidon відповідає високим стандартам та здатен забезпечити виконання ключових завдань в складних умовах бойових дій.

Міністерство нагадує, що деталі щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки доступні на офіційному сайті.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва. БпАК виконує завдання зі спостереження за діями противника на полі бою. Також "Щедрик" може працювати як вдень, так і вночі.