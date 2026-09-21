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Минобороны допустило к поставке ВСУ новый бронепикап: главные характеристики машины (ФОТО)

бронепикап для ВСУ UAT.GYURZA-01 PICKUP
Бронепикап для ВСУ UAT.GYURZA-01 PICKUP / Минобороны

Минобороны кодифицировало и допустило к поставке ВСУ универсальный бронированный пикап UAT.GYURZA-01 PICKUP. Машина предназначена для перевозки личного состава и грузов в районе боевых действий.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Защита и характеристики

Пикап изготовили на украинском оборонном предприятии на базе Dodge RAM 5500. Он имеет противошарную и противообломочную защиту корпуса уровня 2 по стандарту STANAG 4569 и противоменную защиту уровней 3a и 3b по этому стандарту.

Машина весит не более 8 тонн, может перевозить 5 военных в полном снаряжении и почти 2 тонны груза. Максимальная скорость составляет 110 км/ч.

Фото 2 — Минобороны допустило к поставке ВСУ новый бронепикап: главные характеристики машины (ФОТО)
Новый бронепикап для ВСУ/Фото: Минобороны

Запас хода на грунтовых дорогах достигает 800 км, а на дорогах с твердым покрытием – до 1000 км. Конструкция позволяет преодолевать бездорожье, заболоченные участки и трясину.

Среди оборудования пикапа:

  • система внешнего наблюдения;
  • обзорная телевизионная система;
  • система радиоэлектронной защиты;
  • система пожаротушения кабины и моторного отсека;
  • вентиляция и кондиционирование;
  • лебедка.

При необходимости машину можно дополнительно оборудовать системой полуавтоматической подкачки шин, противоуломочным отбоем и фильтровентиляционной установкой.

UAT.GYURZA-01 также имеет доступные запчасти и расходные материалы, а его управление построено по алгоритму, подобному гражданскому автомобилю.

ранее сообщалось. что Минобороны кодифицировало и допустило к поставке Вооруженным силам Украины бронированный экскаватор-погрузчик UAT-SPIDER. Технику изготовили на украинском предприятии специально под запросы инженерных подразделений.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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