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Міноборони допустило до постачання ЗСУ новий бронепікап: головні характеристики машини (ФОТО)
Міноборони кодифікувало та допустило до постачання ЗСУ універсальний броньований пікап UAT.GYURZA-01 PICKUP. Машина призначена для перевезення особового складу та вантажів у районі бойових дій.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.
Захист і характеристики
Пікап виготовили на українському оборонному підприємстві на базі Dodge RAM 5500. Він має протикульний і протиуламковий захист корпусу рівня 2 за стандартом STANAG 4569 та протимінний захист рівнів 3a і 3b за цим стандартом.
Машина важить трохи більше 8 тонн, може перевозити 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість становить 110 км/год.
Запас ходу на ґрунтових дорогах сягає 800 км, а на дорогах із твердим покриттям — до 1000 км. Конструкція дає змогу долати бездоріжжя, заболочені ділянки та трясовину.
Серед обладнання пікапа:
- система зовнішнього спостереження;
- оглядова телевізійна система;
- система радіоелектронного захисту;
- система пожежогасіння кабіни та моторного відсіку;
- вентиляція і кондиціонування;
- лебідка.
За потреби машину можна додатково обладнати системою напівавтоматичної підкачки шин, протиуламковим відбоєм і фільтровентиляційною установкою.
UAT.GYURZA-01 також має доступні запчастини та витратні матеріали, а його керування побудоване за алгоритмом, подібним до цивільного автомобіля.
раніше повідомлялося. що Міноборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER. Техніку виготовили на українському підприємстві спеціально під запити інженерних підрозділів.