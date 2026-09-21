Міноборони допустило до постачання ЗСУ новий бронепікап: головні характеристики машини (ФОТО)

Міноборони кодифікувало та допустило до постачання ЗСУ універсальний броньований пікап UAT.GYURZA-01 PICKUP. Машина призначена для перевезення особового складу та вантажів у районі бойових дій.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Захист і характеристики

Пікап виготовили на українському оборонному підприємстві на базі Dodge RAM 5500. Він має протикульний і протиуламковий захист корпусу рівня 2 за стандартом STANAG 4569 та протимінний захист рівнів 3a і 3b за цим стандартом.

Машина важить трохи більше 8 тонн, може перевозити 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість становить 110 км/год.

Новий бронепікап для ЗСУ / Фото: Міноборони

Запас ходу на ґрунтових дорогах сягає 800 км, а на дорогах із твердим покриттям — до 1000 км. Конструкція дає змогу долати бездоріжжя, заболочені ділянки та трясовину.

Серед обладнання пікапа:

система зовнішнього спостереження;

оглядова телевізійна система;

система радіоелектронного захисту;

система пожежогасіння кабіни та моторного відсіку;

вентиляція і кондиціонування;

лебідка.

За потреби машину можна додатково обладнати системою напівавтоматичної підкачки шин, протиуламковим відбоєм і фільтровентиляційною установкою.

UAT.GYURZA-01 також має доступні запчастини та витратні матеріали, а його керування побудоване за алгоритмом, подібним до цивільного автомобіля.

раніше повідомлялося. що Міноборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER. Техніку виготовили на українському підприємстві спеціально під запити інженерних підрозділів.