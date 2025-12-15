Запланована подія 2

Минобороны расширило возможности применения мин из дронов

военный ВСУ, дрон
Силы обороны получат более широкие возможности для минирования из дронов / Сухопутные войска ВСУ

Министерство обороны Украины обновило требования к устройствам инициации средств подрыва (ПИЗП), которые используются при установке мин беспилотных летательных аппаратов. Это решение расширит возможности сил обороны в производстве и применении противопехотных, противотанковых и противотранспортных мин.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

О минировании из дронов

"Оптимизация параметров ПИЗП значительно снизит их себестоимость, а расширенная номенклатура позволит подбирать устройство под конкретные боевые задачи", - подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

В настоящее время около 80% мин оснащаются электронными устройствами инициации средств взрыва. Министерство обороны Украины совместно с Командованием Сил беспилотных систем ВСУ пересмотрело их ключевые параметры, приведя их в соответствие с реальными условиями боевого применения и технологическими возможностями отечественных производителей.

В Минобороны отмечают, что работа по модернизации и наращиванию номенклатуры вооружения продолжается. Это необходимо для сохранения возможностей Украинской армии эффективно сдерживать вооруженную агрессию.

Напомним, в октябре Кабмин принял решение, значительно упрощающее и ускоряющее процесс закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их составляющих для нужд фронта.

Добавим, что с ноября военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.  

Автор:
Ольга Опенько