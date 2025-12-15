Запланована подія 2

Міноборони розширило можливості застосування мін з дронів

військовий ЗСУ, дрон
Сили оборони отримають ширші можливості для мінування з дронів / Сухопутні війська ЗСУ

Міністерство оборони України оновило вимоги до пристроїв ініціації засобів підриву (ПІЗП), що використовуються під час встановлення мін з безпілотних літальних апаратів. Це рішення розширить можливості Сил оборони у виробництві та застосуванні протипіхотних, протитанкових і протитранспортних мін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Про мінування з дронів

"Оптимізація параметрів ПІЗП значно знизить їх собівартість, а розширена номенклатура – дозволить підбирати пристрій під конкретні бойові завдання", - наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Наразі близько 80% мін оснащуються електронними пристроями ініціації засобів підриву. Міністерство оборони України спільно з Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ переглянуло їхні ключові параметри, привівши їх у відповідність до реальних умов бойового застосування та технологічних можливостей вітчизняних виробників.

У Міноборони зазначають, що робота з модернізації та нарощування номенклатури озброєння триває. Це необхідно для збереження спроможностей Українського війська ефективно стримувати збройну агресію.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує та прискорює процес закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб фронту.

Додамо, що з листопада військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. 

Автор:
Ольга Опенько