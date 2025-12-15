- Категорія
Міноборони розширило можливості застосування мін з дронів
Міністерство оборони України оновило вимоги до пристроїв ініціації засобів підриву (ПІЗП), що використовуються під час встановлення мін з безпілотних літальних апаратів. Це рішення розширить можливості Сил оборони у виробництві та застосуванні протипіхотних, протитанкових і протитранспортних мін.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Про мінування з дронів
"Оптимізація параметрів ПІЗП значно знизить їх собівартість, а розширена номенклатура – дозволить підбирати пристрій під конкретні бойові завдання", - наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Наразі близько 80% мін оснащуються електронними пристроями ініціації засобів підриву. Міністерство оборони України спільно з Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ переглянуло їхні ключові параметри, привівши їх у відповідність до реальних умов бойового застосування та технологічних можливостей вітчизняних виробників.
У Міноборони зазначають, що робота з модернізації та нарощування номенклатури озброєння триває. Це необхідно для збереження спроможностей Українського війська ефективно стримувати збройну агресію.
Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує та прискорює процес закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб фронту.
Додамо, що з листопада військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.