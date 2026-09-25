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Минобороны разрабатывает ИИ-платформу SPECTR для планирования операций и прогнозирования действий врага

ИИ-платформа SPECTR
Минобороны разрабатывает ИИ-платформу SPECTR для планирования операций и прогнозирования действий врага / Министерство обороны Украины

Центр искусственного интеллекта "A1" при Министерстве обороны создает ИИ-систему SPECTR. Она предназначена для анализа боевых данных и планирования операций, а само решение уже тестируется несколькими боевыми подразделениями.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

По словам руководителя центра "A1" Даниила Цьвока, у Украины есть уникальный массив данных о современной войне, и SPECTR поможет превратить их в реальное преимущество на поле боя. Фактически разработчики строят операционную систему для ведения войны, которая будет помогать военным выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника.

Задачи системы и технические особенности

SPECTR будет работать в уже имеющихся системах, использующих Силы обороны, а также на локальных девайсах, предназначенных для работы с сенситивными данными.

Среди основных задач платформы:

  • анализ информации и взаимодействие военных с данными с поля боя;
  • выявление закономерностей;
  • автоматизация рутинной работы в штабах;
  • формирование рекомендаций по планированию операций и организации процессов в армии;
  • сохранение данных в защищенном периметре.

Построение AI-driven армии

Минобороны создало Центр искусственного интеллекта "A1" в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании с миссией превратить ИИ в преимущество Украины на поле боя и построить войско, усиленное искусственным интеллектом.

Создание такой армии включает три главных направления: более быстрое и эффективное принятие решений на основе данных, использование ИИ в средствах поражения и сокращения бюрократии в армии. В настоящее время центр работает над тремя флагманскими проектами в сфере анализа боевых данных и усовершенствования оборонных инноваций, некоторые из которых уже проходят испытания подразделениями.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря дронам с машинным зрением Украина масштабирует использование искусственного интеллекта на фронте. Подразделения ВСУ применяют уже более 70 образцов разных систем на основе искусственного интеллекта и машинного зрения для беспилотников, а разработкой AI-дронов в стране занимаются более 200 компаний.

Автор:
Максим Кольц

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