Міноборони розробляє ШІ-платформу SPECTR для планування операцій та прогнозування дій ворога

Центр штучного інтелекту "A1" при Міністерстві оборони України створює ШІ-систему SPECTR. Вона призначена для аналізу бойових даних і планування операцій, а саме рішення вже тестується кількома бойовими підрозділами.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

За словами керівника центру "A1" Данила Цьвока, Україна має унікальний масив даних про сучасну війну, і SPECTR допоможе перетворити їх на реальну перевагу на полі бою. Фактично розробники будують операційну систему для ведення війни, яка допомагатиме військовим обирати ефективні сценарії дій і прогнозуватиме можливі кроки противника.

Завдання системи та технічні особливості

SPECTR працюватиме в уже наявних системах, які використовують Сили оборони, а також на локальних девайсах, призначених для роботи з сенситивними даними.

Серед основних завдань платформи:

аналіз інформації та швидша взаємодія військових із даними з поля бою;

виявлення закономірностей;

автоматизація рутинної роботи у штабах;

формування рекомендацій для планування операцій і організації процесів у війську;

збереження даних у захищеному периметрі.

Побудова AI-driven армії

Міноборони створило Центр штучного інтелекту "A1" у березні 2026 року за підтримки уряду Великої Британії з місією перетворити ШІ на перевагу України на полі бою та збудувати військо, посилене штучним інтелектом.

Створення такої армії включає три головні напрями: швидше й ефективніше ухвалення рішень на основі даних, використання ШІ у засобах ураження та скорочення бюрократії у війську. Наразі центр працює над трьома флагманськими проєктами у сфері аналізу бойових даних та вдосконалення оборонних інновацій, окремі з яких уже проходять випробування підрозділами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завдяки дронам із машинним зором Україна масштабує використання штучного інтелекту на фронті. Підрозділи ЗСУ застосовують уже понад 70 зразків різних систем на основі штучного інтелекту та машинного зору для безпілотників, а розробкою AI-дронів у країні займаються понад 200 компаній.