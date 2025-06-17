Минобороны США заключило контракт с разработчиком ChatGPT на $200 млн

OpenAI запустила инициативу OpenAI for Government, чтобы предоставить американским госслужащим доступ к самым современным ИИ-инструментам. Первым крупным шагом стал контракт с Пентагоном на $200 миллионов, предусматривающий внедрение ChatGPT для оптимизации административных процессов в Министерстве обороны США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение OpenAI.

Инициатива для госслужащих

OpenAI объявила о запуске OpenAI for Government – новой инициативы, призванной предоставить современные инструменты искусственного интеллекта государственным служащим по всей территории США. Цель – сделать государственное управление более эффективным, уменьшить бюрократическую нагрузку и помочь специалистам сосредоточиться на главном – служении гражданам.

OpenAI for Government объединяет предыдущие усилия компании в сотрудничестве с государственными структурами, включая такие организации как Национальные лаборатории США, NASA, NIH, Министерство финансов и другие. Все эти проекты будут теперь работать под одним брендом.

В рамках инициативы госорганы на федеральном, штатном и местном уровнях получат доступ к:

мощных моделей OpenAI через ChatGPT Enterprise и ChatGPT Gov;

настроенных решений для нужд национальной безопасности;

консультационная поддержка;

планов и обзоров новых возможностей для прогнозирования внедрения ИИ в свою работу.

О партнерстве с Пентагоном

Первым официальным партнером программы стало Министерство обороны США. Пентагон из-за своего Главного управления цифрового и искусственного интеллекта (CDAO) заключил с OpenAI контракт на 200 млн долларов.

В рамках соглашения компания будет помогать разрабатывать и тестировать инструменты ИИ, способные трансформировать административную деятельность военных ведомств: от улучшения доступа к медицинским услугам для военных и их семей до аналитики данных закупок и киберзащиты.

Все внедрения будут отвечать действующим политикам и требованиям по этическому использованию ИИ.

В рамках этой инициативы OpenAI стремится не только улучшить ежедневную работу государственных служащих, но и укрепить их уверенность, эффективность и чувство поддержки при выполнении важных задач.

Что известно о пилотных программах OpenAI

OpenAI уже имеет положительный опыт пилотных программ. К примеру, в Содружестве Пенсильвании сотрудники сэкономили в среднем 105 минут рабочего времени ежедневно благодаря автоматизации рутинных задач. В научных лабораториях, таких как Лос-Аламос, Сандия и Лоуренс Ливермор, модели OpenAI способствуют ускорению исследований и укреплению нацбезопасности.

OpenAI только начинает свой путь в сфере гостехнологий и стремится стать надежным партнером для правительства США, предоставляя безопасные, эффективные и масштабируемые решения на основе искусственного интеллекта.

Напомним, OpenAI объединяется с культовым дизайнером Джонни Айвом в сделке на $6,5 миллиарда. Вместе с Айвом в OpenAI перейдет целая команда дизайнеров.