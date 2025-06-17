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Міноборони США уклало контракт із розробником ChatGPT на $200 млн

Штучний інтелект
Пентагон уклав контракт із розробником ChatGPT / Depositphotos

OpenAI запустила ініціативу "OpenAI for Government", щоб надати американським держслужбовцям доступ до найсучасніших ШІ-інструментів. Першим великим кроком став контракт із Пентагоном на $200 мільйонів, який передбачає впровадження ChatGPT для оптимізації адміністративних процесів у Міністерстві оборони США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення OpenAI.

Ініціатива для держслужбовців

OpenAI оголосила про запуск OpenAI for Government – нової ініціативи, покликаної надати сучасні інструменти штучного інтелекту державним службовцям по всій території США. Мета – зробити державне управління ефективнішим, зменшити бюрократичне навантаження та допомогти фахівцям зосередитися на головному – служінні громадянам.

OpenAI for Government об'єднує попередні зусилля компанії у співпраці з державними структурами, включаючи такі організації, як Національні лабораторії США, NASA, NIH, Міністерство фінансів та інші. Усі ці проєкти тепер працюватимуть під одним брендом.

У рамках ініціативи держоргани на федеральному, штатному та місцевому рівнях отримають доступ до:

  • потужних моделей OpenAI через ChatGPT Enterprise та ChatGPT Gov;
  • налаштованих рішень для потреб національної безпеки;
  • консультаційної підтримки;
  • планів і оглядів нових можливостей для прогнозування впроваджень ШІ у свою роботу.

Про партнерство з Пентагоном

Першим офіційним партнером програми стало Міністерство оборони США. Пентагон через своє Головне управління цифрового та штучного інтелекту (CDAO) уклав із OpenAI контракт на 200 мільйонів доларів.

У межах угоди компанія допомагатиме розробляти та тестувати інструменти ШІ, які здатні трансформувати адміністративну діяльність військових відомств: від покращення доступу до медичних послуг для військових і їхніх родин до аналітики даних закупівель та кіберзахисту.

Усі впровадження відповідатимуть чинним політикам і вимогам щодо етичного використання ШІ.  

У межах цієї ініціативи OpenAI прагне не лише покращити щоденну роботу державних службовців, а й зміцнити їхню впевненість, ефективність і відчуття підтримки під час виконання важливих завдань.

Що відомо про пілотні програми OpenAI 

OpenAI вже має позитивний досвід пілотних програм. Наприклад, у Співдружності Пенсильванії співробітники зекономили в середньому 105 хвилин робочого часу щодня завдяки автоматизації рутинних завдань. А в наукових лабораторіях, таких як Лос-Аламос, Сандія та Лоуренс Лівермор, моделі OpenAI сприяють прискоренню досліджень і зміцненню нацбезпеки.

Зазначається, що OpenAI лише починає свій шлях у сфері держтехнологій і прагне стати надійним партнером для уряду США, надаючи безпечні, ефективні та масштабовані рішення на основі штучного інтелекту.

Нагадаємо, OpenAI об’єднується з культовим дизайнером Джоні Айвом в угоді на $6,5 мільярда. Разом з Айвом до OpenAI перейде ціла команда дизайнерів.

Автор:
Ольга Опенько