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Минобороны удвоило темпы обновления автопарка: за полгода кодифицировано 50 новых образцов техники

Минобороны
За полгода кодифицировано 50 новых образцов техники

В первой половине 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных Силах почти 50 новых образцов автомобильной техники украинского производства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В перечень допущенных машин вошли эвакуационные и седельные тягачи, грузовики для перевозки крупногабаритных грузов, многоцелевые вездеходы, а также специализированные колесные платформы для техники тылового и технического назначения.

В ведомстве подчеркивают, что обновление автопарка критически важно для поддержания эффективной фронтовой логистики, мобильности подразделений и общей способности войска выполнять боевые задачи в условиях высокой интенсивности боевых действий.

Добавим, в течение февраля 2025 Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 100 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 90% — отечественного производства.

Автор:
Татьяна Гойденко