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Міноборони подвоїло темпи оновлення автопарку: за пів року кодифіковано 50 нових зразків техніки

Міноборони
За пів року кодифіковано 50 нових зразків техніки

У першій половині 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах майже 50 нових зразків автомобільної техніки українського виробництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До переліку допущених машин увійшли колісні евакуаційні та сідельні тягачі, вантажівки для перевезення великогабаритних вантажів, багатоцільові всюдиходи, а також спеціалізовані колісні платформи для техніки тилового та технічного призначення.

У відомстві підкреслюють, що оновлення автопарку є критично важливим для підтримки ефективної фронтової логістики, мобільності підрозділів і загальної здатності війська виконувати бойові завдання в умовах високої інтенсивності бойових дій.

Додамо, протягом лютого 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – вітчизняного виробництва.

Автор:
Тетяна Гойденко