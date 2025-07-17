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Минобороны упростило правила использования беспилотников для войск: отменен ряд устаревших требований

Минобороны
Неактуальные положения теперь не будут действовать на период военного положения / Минобороны

Министерство обороны Украины внесло изменения в четыре ключевых приказа относительно использования беспилотных авиационных комплексов (БпАК), существенно упростив регулирование их применения в условиях войны. Неактуальные положения теперь не будут действовать на период военного положения и еще три месяца после его завершения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

В частности, отменены требования, которые ограничивали использование одноразовых дронов, а также БпАК I класса – микро (до 2 кг типа Mavic 3) и мини (до 15 кг, например DJI Matrice 300). Большинству таких беспилотников больше не нужна регистрация как государственного воздушного судна.

Также изменены требования к персоналу, который руководит беспилотниками. Военнослужащие теперь не обязывают проходить летную врачебную экспертизу, а допуск к управлению БпАК предоставляется приказом командира части.

"Условия фронта меняются быстро, и мы работаем над тем, чтобы военные имели больше свободы в применении современных технологий. Регулирование не должно лишнее тяготить их, создавать бюрократические преграды", - отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Обновление инициировало Офис поддержки изменений МОУ в сотрудничестве с Главным управлением государственной авиации и Командованием Сил беспилотных систем ВСУ. По словам руководительницы Офиса перемен Юлии Марушевской, старые правила не только не соответствовали условиям боевых действий, но иногда были опасны. К примеру, ранее требовалось размещать на беспилотниках контактные данные операторов.

Решение принято в том числе в ответ на запросы военных, в частности, через дерегуляционный портал Министерства обороны.

Также добавим, что Минобороны утвердило новую техническую спецификацию с четкими требованиями к приему, упаковке и маркировке тылового имущества для ВСУ.

Автор:
Татьяна Гойденко