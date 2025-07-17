Міноборони спростило правила використання безпілотників для війська: скасовано низку застарілих вимог

Міністерство оборони України внесло зміни до чотирьох ключових наказів щодо використання безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), суттєво спростивши регулювання їх застосування в умовах війни. Неактуальні положення тепер не діятимуть на період воєнного стану та ще три місяці після його завершення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Зокрема, скасовано вимоги, які обмежували використання одноразових дронів, а також БпАК I класу — мікро (до 2 кг, типу Mavic 3) і міні (до 15 кг, наприклад DJI Matrice 300). Для більшості таких безпілотників більше не потрібна реєстрація як державного повітряного судна.

Також змінено вимоги до персоналу, який керує безпілотниками. Військовослужбовців тепер не зобов'язують проходити льотну лікарську експертизу, а допуск до управління БпАК надається наказом командира частини. Крім того, скасовано застосування правил медичного забезпечення польотів державної авіації до екіпажів дронів I класу.

"Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій. Регулювання не має зайве обтяжувати їх, створювати бюрократичні перепони", — зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Оновлення ініціював Офіс підтримки змін МОУ у співпраці з Головним управлінням державної авіації та Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ. За словами керівниці Офісу змін Юлії Марушевської, старі правила не тільки не відповідали умовам бойових дій, а іноді були небезпечними. Наприклад, раніше вимагалося розміщувати на безпілотниках контактні дані операторів.

Рішення ухвалене в тому числі у відповідь на запити військових, зокрема через дерегуляційний портал Міністерства оборони.

Також додамо, що Міноборони затвердило нову технічну специфікацію з чіткими вимогами до приймання, пакування й маркування тилового майна для ЗСУ.