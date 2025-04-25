Минобороны в I квартале приобрело больше квартир для военных, чем за весь предыдущий год

В первом квартале 2025 года Министерство обороны Украины приобрело 36 квартир для военнослужащих на сумму около 104 млн. гривен. Это превышает результат за весь 2024 год, когда было закуплено 33 квартиры.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Жилье приобретено на вторичном рынке по результатам открытого конкурса. Средняя площадь каждой квартиры превышает 52 квадратных метра. После официальной передачи квартир на баланс Киевского квартирно-эксплуатационного управления, их распределение будет происходить согласно установленному законодательству порядку.

"Это еще один шаг к созданию достойных условий проживания для военных и их семей. Министерство обороны будет и дальше внедрять эффективные механизмы для обеспечения наших защитников качественным и комфортным жильем", — заявил заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Для комплексного решения жилищного вопроса военнослужащих Министерство обороны разработало проект Концепции Государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и лиц, уволенных с военной службы.

Кроме того, утвержден Алгоритм исключения служебного жилья из соответствующих фондов Минобороны, что позволит тысячам семей военных, ныне проживающих в служебном жилье, получить право на постоянное проживание в нем.

В Минобороны добавили, что параллельно идет подготовка технического задания для цифровизации процессов квартирного учета военнослужащих. Это должно обеспечить прозрачность процедур и контроль использования жилищного фонда.

Кроме того, ведомство кардинально изменяет подход к жилищному обеспечению военнослужащих и их семей. Главное управление капитальных вложений ведомства разработало проект Концепции государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и лиц, уволенных с военной службы.