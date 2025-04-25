Міноборони у I кварталі придбало більше квартир для військових, ніж за весь попередній рік

У першому кварталі 2025 року Міністерство оборони України придбало 36 квартир для військовослужбовців на суму близько 104 млн гривень. Це перевищує результат за весь 2024 рік, коли було закуплено 33 квартири.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Житло придбано на вторинному ринку за результатами відкритого конкурсу. Середня площа кожної квартири перевищує 52 квадратних метри. Після офіційної передачі квартир на баланс Київського квартирно-експлуатаційного управління, їхній розподіл відбуватиметься згідно з установленим законодавством порядком.

"Це ще один крок до створення гідних умов проживання для військових та їхніх сімей. Міністерство оборони й надалі впроваджуватиме ефективні механізми для забезпечення наших захисників якісним та комфортним житлом", – заявив заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Для комплексного вирішення житлового питання військовослужбовців Міністерство оборони вже розробило проєкт Концепції Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ та осіб, звільнених з військової служби.

Крім того, затверджено Алгоритм виключення службового житла з відповідних фондів Міноборони, що дозволить тисячам сімей військових, які нині проживають у службовому житлі, отримати право на постійне проживання у ньому.

В Міноборони додали, що паралельно триває підготовка технічного завдання для цифровізації процесів квартирного обліку військовослужбовців. Це має забезпечити прозорість процедур і контроль за використанням житлового фонду.

Окрім цього відомство кардинально змінює підхід до житлового забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей. Головне управління капітальних вкладень відомства розробило проєкт Концепції державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ та осіб, звільнених з військової служби.