Минюст выиграл арбитраж по делу турецкого поставщика одежды в Минобороны

Минюст выиграл арбитраж ICC / Depositphotos

3 октября 2025 года Арбитражный трибунал при Международной торговой палате (ICC) принял решение в пользу Украины, полностью отказав в удовлетворении иска турецкой компании в Министерство обороны Украины, а также встречный иск украинской стороны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минюст.

Спор касался взыскания задолженности с Минобороны за якобы принятый, но не оплаченный товар по договору поставки. Встречные требования Министерства обороны были связаны с просрочкой поставки со стороны турецкого поставщика.

Общая сумма исковых требований составила 215 523 долларов США.

В ходе рассмотрения дела Арбитражный трибунал всесторонне исследовал предоставленные сторонами доказательства и согласился с аргументами украинской стороны. В частности, суд отметил, что истец не предоставил доказательств принятия товара Министерством обороны Украины, что подтверждает отсутствие обязательств со стороны государственного заказчика.

Таким образом, Министерство обороны Украины выполнило свои обязательства должным образом, а позиция государства признана обоснованной.

Отмечается, что интересы Минобороны в этом арбитражном производстве защищал Минюст в порядке самопредставительства без привлечения внешних юридических советников. Такой подход позволил оптимизировать расходы государственного бюджета и подтвердил высокий уровень профессионализма юристов Департамента международных споров Минюста.

Сегодня Верховный суд поддержал позицию Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и возобновил решение о взыскании с поставщика более 5 млн грн штрафных санкций за поставку некачественной форменной одежды для военнослужащих.

Автор:
Татьяна Гойденко