Мін’юст виграв арбітраж ICC у справі турецького постачальника одягу до Міноборони України

3 жовтня 2025 року Арбітражний трибунал при Міжнародній торговій палаті (ICC) ухвалив рішення на користь України, повністю відмовивши у задоволенні позову турецької компанії до Міністерства оборони України, а також зустрічного позову української сторони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мін’юст.

Суперечка стосувалася стягнення заборгованості з Міноборони за нібито прийнятий, але не оплачений товар за договором поставки. Зустрічні вимоги Міністерства оборони були пов’язані з простроченням поставки з боку турецького постачальника.

Загальна сума позовних вимог становила 215 523 долари США.

Під час розгляду справи Арбітражний трибунал всебічно дослідив надані сторонами докази та погодився з аргументами української сторони. Зокрема, суд відзначив, що позивач не надав належних доказів прийняття товару Міністерством оборони України, що підтверджує відсутність зобов’язань з боку державного замовника.

Таким чином, Міністерство оборони України виконало свої зобов’язання належним чином, а позицію держави визнано обґрунтованою.

Зазначається, що інтереси Міноборони в цьому арбітражному провадженні захищав Мін’юст в порядку самопредставництва — без залучення зовнішніх юридичних радників. Такий підхід дозволив оптимізувати витрати державного бюджету та підтвердив високий рівень фаховості юристів Департаменту міжнародних спорів Мін’юсту.

Додамо, що сьогодні Верховний суд підтримав позицію Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та відновив рішення про стягнення з постачальника понад 5 млн грн штрафних санкцій за поставку неякісного форменого одягу для військовослужбовців.