Минздрав вводит визиты медсестер для осмотра детей до 4 лет на дому

Семейные медсестры будут оказывать комплексную медико-социальную помощь семьям с детьми до четырех лет дома по новому порядку, утвержденному Министерством здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Новый порядок унифицирует подход к медицинскому наблюдению за детьми от рождения до четырех лет по программе "Забота с рождения дома".

Эти изменения направлены на улучшение предоставления комплексной медико-социальной помощи детям до четырех лет, чтобы каждый ребенок получил лучший старт в жизни.

О программе "Забота с рождения дома"

Программа предусматривает оказание поддержки семьям с детьми по иммунизации, грудному вскармливанию, питанию, положительному отцовству и раннему выявлению рисков развития.

Так, семейные медицинские сестры будут проводить четыре визита продолжительностью от 60 до 90 минут домой к семьям с детьми.

Еще шесть консультаций с семейной медсестрой семьи с детьми могут получить в медицинских учреждениях после консультации с врачом.

"Данные свидетельствуют, что за последние 10 лет уровень рождаемости в Украине снизился почти на 40%. Полномасштабная война еще больше усугубила демографический кризис. Доступ к качественным медицинским услугам — важный элемент Стратегии демографического развития Украины", — подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор. Ляшко.

Подготовка медицинских работников

Для подготовки медицинских работников к предоставлению качественных услуг семьям с детьми в 2024 году ЮНИСЕФ совместно с партнерами создал 12 тренингово-ресурсных центров в семи регионах Украины: Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В 2025 году планируется открытие еще 10 таких центров.

В этих центрах медицинские работники смогут улучшить свои знания и навыки по основным вопросам раннего развития детей, в частности:

Консультирование родителей по рутинной вакцинации.

Поддержка и настройка грудного вскармливания (до шести месяцев) и обеспечение прикорма малышей (с шести месяцев до трех лет).

Профилактики травматизма на дому.

Выявление признаков послеродовой депрессии и оказание психоэмоциональной поддержки мамам.

положительного отцовства и привлечения отца к воспитанию ребенка.

Мониторинг развития ребенка и направление к специалистам в случае необходимости.

Выявление социальных рисков, домашнего насилия и руководство по поддержке соответствующих служб и институтов.

В рамках пилотной программы медсестры уже совершают домашние визиты в 15 областях, в частности в прифронтовых и отдаленных районах.

В прошлом году более 40 тыс. детей, их родителей и опекунов пользовались услугой домашних визитов.

В течение 2025 года программа будет доступна во всех регионах Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине начнут сертифицировать психологов и психотерапевтов. Сертификацию психологов будет осуществлять Национальная комиссия. Психотерапевты будут сертифицировать саморегулирующиеся организации (СРО) с международным признанием. Эти меры будут гарантировать, что украинцы будут получать помощь от квалифицированных специалистов.

Добавим, в 2024 году Кабинет министров решил создать межведомственный координационный совет по вопросам охраны психического здоровья и оказанию психологической помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России против Украины.